Ni virus ni ciberataques: la inquietante falla de la IA que amenaza con paralizar los sistemas en todo el mundo

Gobernanza, seguridad y control: el gran desafío de los agentes autónomos.

La inteligencia artificial atraviesa una nueva etapa dentro del mundo corporativo y el foco ya no está solamente en automatizar tareas o mejorar la productividad. Ahora, las empresas empiezan a incorporar agentes de IA capaces de actuar de manera autónoma dentro de sistemas críticos, con acceso a información sensible y capacidad para ejecutar decisiones operativas sin intervención humana directa.

El fenómeno ya comienza a expandirse en sectores donde la seguridad, la trazabilidad y el manejo de datos son especialmente sensibles, como bancos, fintechs, aseguradoras y grandes organizaciones. Y junto con ese avance aparece una preocupación cada vez más fuerte dentro de la industria tecnológica: cómo mantener el control sobre sistemas que dejan de responder de manera completamente predecible.

La IA empresarial entra en una nueva etapa

A diferencia de los modelos tradicionales de automatización, los nuevos agentes de IA no solo responden consultas o generan contenido. También pueden conectarse a plataformas internas, coordinar procesos, consultar bases de datos y ejecutar acciones en representación de usuarios humanos. Esa capacidad modifica de forma profunda la lógica histórica de la infraestructura corporativa.

“Hoy la discusión ya no pasa solamente por incorporar IA, sino por cuánto control real tienen las empresas sobre las decisiones que esos agentes toman dentro de sus entornos críticos y el acceso a información sensible que puedan conseguir”, explicó Diego del Castillo, Director de Banca y Servicios Financieros de Snoop Consulting.

Durante décadas, los sistemas empresariales fueron diseñados bajo una estructura determinista: frente a una misma acción, la respuesta siempre era igual. Los agentes de IA cambian esa dinámica porque trabajan sobre información no estructurada, interpretan contexto y pueden resolver situaciones de maneras diferentes incluso ante escenarios similares.

La IA puede utilizar información que ni un hacker podría obtener.

Gobernanza, seguridad y control: el gran desafío de los agentes autónomos

Ese cambio obliga a las organizaciones a revisar aspectos clave de arquitectura tecnológica, identidad digital, monitoreo y seguridad. Uno de los puntos más sensibles es que estos agentes suelen operar con permisos amplios y acceso a sistemas críticos, muchas veces superiores a los de un usuario tradicional.

En paralelo, crece el debate sobre la necesidad de crear modelos de auditoría y trazabilidad que permitan entender qué decisiones tomó un agente, qué permisos utilizó y quién es responsable en caso de errores o incidentes.

“Muchas compañías todavía administran agentes de IA como si fueran simples bots. Pero en la práctica empiezan a comportarse como empleados digitales con capacidad real de ejecución sobre sistemas sensibles”, señalaron desde Snoop Consulting.

La discusión también impacta sobre la infraestructura tecnológica. Cada vez más compañías buscan reducir la dependencia de un único proveedor de nube o inteligencia artificial, apostando por arquitecturas híbridas que les permitan conservar mayor control sobre la operación.

En ese contexto, soluciones como WSO2 Agent Manager empiezan a ganar protagonismo gracias a sus herramientas orientadas a integración, APIs, identidad y gobernanza para entornos empresariales basados en agentes de IA.

La próxima etapa de la transformación digital parece tener un nuevo objetivo: aprender a convivir con sistemas capaces de actuar por cuenta propia sin perder el control sobre los datos, la seguridad y las decisiones críticas del negocio.