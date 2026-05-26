Nuevas entradas para Babasónicos en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo toca

Babasónicos se presenta en el Movistar Arena.

Tras la salida de su nuevo disco “Cuerpos Volumen I”, Babasonicos se presenta con un espectáculo único, imponente, con una puesta novedosa y nunca antes vista, con canciones de su nuevo material y los clásicos de siempre. La banda surgida de Lanús demuestra su plena vigencia en un recital que promete mucho, con las últimas canciones y todos los grandes clásicos del grupo.

La banda entrega una propuesta renovadora, elegante y prolija. “Cuerpos es un disco irónicamente esperanzador, que desarma el paquete de un futuro incómodo, ofreciéndonos tiempo off, un poco de alegría y la posibilidad de que vuelva a ocurrir algo”, describió el director Andy Fogwill, en un comunicado. Y de este modo, será una buena oportunidad para poder ver a Babasónicos de nuevo con algo innovador, con una agrupación que no envejece.

Cuándo toda Babasónicos en el Movistar Arena

Babasónicos agregaron una tercera función en el Movistar Arena para este 16 de octubre.

Las entradas se pueden comprar a través de movistararena.com.ar.

Precios para Babasónicos en Movistar Arena

Campo parado: $75.000

Platea baja: desde $75.000 hasta $120.000

Platea alta: desde $55.000 hasta $60.000

El presente de Babasónicos

Tras el éxito de su edición 2025, el ciclo apuesta este año a una propuesta aún más ambiciosa, fusionando música en vivo con una experiencia sonora inmersiva bajo las lunas de La Plata. En ese marco, Babasónicos atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera: reconocidos por Billboard entre las bandas más importantes del rock en español y sostenidos en los primeros lugares del airplay nacional.

Babasónicos presentó Cuerpos, su último trabajo.

El show tendrá como eje la presentación de Cuerpos, Vol. 1, su más reciente álbum, señalado por la crítica especializada como uno de los lanzamientos más sobresalientes del año. La propuesta incluirá una puesta escénica renovada y de gran impacto visual, donde convivirán las nuevas canciones con los clásicos que consolidaron más de treinta años de trayectoria. Además, la banda lanzó recientemente una versión orientada a la pista de baile de “Tiempo Off”, remezclada por el DJ neerlandés Colyn, reafirmando así su constante búsqueda de innovación sonora.

Tras una breve gira por Europa en octubre donde el grupo hizo sold-outs por España, Francia, Inglaterra y Países Bajos, el 27 de noviembre de 2025 fue publicado su decimocuarto álbum de estudio, un disco que sigue las líneas generales de Trinchera y que remite ideológicamente a Miami, publicado en 1999. En 2025 sus canciones fueron utilizadas como banda sonora de la película Risa y la cabina del viento, protagonizada por Diego Peretti, Cazzu, Joaquín Furriel y Elena Romero.