Ver Boca vs. Universidad Católica en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Leandro Paredes le convirtió a Católica en Chile.

Boca recibe este jueves a las 21:30 horas a Universidad Católica de Chile por la sexta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El conjunto de Claudio Úbeda llega obligado a ganar para seguir con vida en este certamen, lo cual condicionará mucho el futuro inmediato del entrenador, que es visto de reojo y viene de quedar afuera este semestre en el Apertura frente a Huracán.

El "Xeneize" viene de empatar frente a Cruzeiro en un encuentro polémico, marcado por el arbitraje, ya que a Boca no le cobraron un penal por mano de Lucas Romero sobre el final del partido. Y además le anularon un gol a Miguel Merentiel por mano en la jugada que terminó en la definición del uruguayo, algo que hizo enojar mucho al plantel del equipo de La Ribera, sabiendo que era una victoria clave.

Por dónde ver Boca contra Universidad Católica

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Universidad Católica de este jueves 21:30 será transmitido por Fox Sports, la plataforma Disney +, Telefé y Pluto TV.

El equipo que prepara Úbeda

Boca llega a este partido contra el equipo chileno con una ausencia importante como la de Ayrton Costa, que llegó a límite de tarjetas amarillas y no podrá ser de la partida, por lo que quien aparece como reemplazante es el defensor Marco Pellegrino. Después, el otro jugador que se perfila para ingresar como titular es el "Changuito" Zeballos en lugar de un lesionado Miguel Merentiel.

Boca necesita ganar.

Por su parte, la tercera modificación que probó en la semana el "Sifón" tiene que ver con un cambio táctico, al meter al español Ander Herrera dentro de los once titulares para jugar en lugar de Tomás Belmonte. Y con este escenario, el equipo que sería titular para enfrentar a los "Cruzados" tendría a Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Qué necesita Boca para clasificar

Si gana Boca:

Clasifica sin depender de nadie y hasta podría quedar primero si Cruzeiro no le gana a Barcelona de Guayaquil.

Si empata Boca:

Boca quedará afuera, ya que alcanzaría apenas las ocho unidades, que no le sirven para alcanzar a U. Católica y podrían servirle para alcanzar a Cruzeiro si pierde, pero que daría afuera igual el "Xeneize" por desempate olímpico (los brasileros lo vencieron en enfrentamiento directo). Iría a Copa Sudamericana.

Si pierde Boca: