Una mujer iraní camina junto a un mural antiisraelí en una calle de Teherán.

Por Jana Choukeir, Enas ​Alashray y Phil Stewart

WASHINGTON/DUBÁI, 28 mayo (Reuters) - Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo preliminar para prorrogar el alto el fuego, que ‌está a la espera de ‌la aprobación del presidente Donald Trump, según un artículo de Axios, que se publicó horas después de que Irán atacó el jueves una base aérea estadounidense en Kuwait.

Según la información de Axios, ambas partes acordaron un memorando de entendimiento de 60 días que prorroga la tregua y abre negociaciones sobre el programa nuclear de Irán, pero ​el plan aún ⁠necesitaba la firma de Trump.

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Los recientes ataques, aunque limitados, pusieron de ‌manifiesto la fragilidad de las negociaciones para convertir ⁠el frágil alto el fuego de principios ⁠de abril en un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra de tres meses que ha causado miles de muertos y reabra ⁠la vital ruta marítima del estrecho de Ormuz.

El Mando ​Central de Estados Unidos dijo que sus fuerzas ‌habían derribado cinco drones de ataque ‌iraníes y atacado una estación de control terrestre en la ⁠ciudad portuaria de Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un sexto. Fuerzas kuwaitíes interceptaron posteriormente un misil balístico disparado hacia el país, que alberga una gran base estadounidense.

"Estas acciones fueron mesuradas, ​puramente defensivas ‌y destinadas a mantener el alto el fuego", dijo a Reuters un funcionario estadounidense, que pidió permanecer en el anonimato para hablar con franqueza sobre las operaciones militares.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que había atacado la base ⁠estadounidense responsable de un ataque perpetrado a primera hora de la mañana cerca del aeropuerto de Bandar Abbas y que cualquier repetición daría lugar a una "respuesta más contundente", según la agencia de noticias Tasnim.

La violencia, el segundo brote de esta semana, coincidió con la festividad musulmana del Eid al-Adha, celebrada en toda la región, donde varios países se han ‌visto envueltos en el conflicto desencadenado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Pakistán, en su papel de mediador, anunció que su ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, se reuniría con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en ‌Washington el viernes, aunque no estaba claro el alcance de su visita.

En el Líbano, país que según Irán debe formar parte de cualquier acuerdo de ‌paz global, Israel ⁠anunció que había comenzado a atacar infraestructura de los militantes de Hezbolá en la ciudad meridional de ​Tiro, y que había llevado a cabo un ataque en la capital, Beirut.

Con información de Reuters