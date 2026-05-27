Independiente se ilusiona con tres campeones de la Copa Sudamericana como refuerzos

Independiente ya apunta al segundo semestre del 2026 después de la eliminación en el Torneo Apertura a manos de Rosario Central y la victoria ante Unión de Santa Fe en la Copa Argentina. Al "Rojo" que dirige Gustavo Quinteros pueden llegar como refuerzos tres futbolistas que ganaron la Copa Sudamericana en el club en 2017. Si bien dejaron la institución poco tiempo después, tienen serias chances de volver a calzarse la camiseta para afrontar lo que resta del año y más.

Los tres campeones de la Sudamericana que pueden volver a Independiente como refuerzos

Esequiel Barco

El primero que aparece en el radar es nada más y nada menos que quien actualmente viste los colores del Spartak Moscú de Rusia. Después de su paso por River Plate y la transferencia a su nuevo equipo, el volante creativo surgido en Avellaneda es uno de los pretendidos y la dirigencia lo dejó en claro. Es que, según trascendió, ya hubo gestiones para su regreso, aunque sería por un sueldo menor del que ya cobra. A su vez, el propio futbolista deberá decidir si vuelve o no al elenco que lo vio nacer.

Los números de Barco en Independiente

Partidos jugados : 57.

: 57. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Copa Sudamericana 2017.

Esequiel Barco suena para ser refuerzo de Independiente

Fabricio Bustos

El lateral derecho que juega en el River de Eduardo "Chacho" Coudet no es un habitual titular en el "Millonario" y podría salir en el mercado de pases venidero. Si bien ocupa el lugar de Gonzalo Montiel cuando este último no está disponible, no es una fija para el DT y se perfila para irse. Mientras su contrato sigue vigente hasta diciembre del 2027, Independiente aparece en el radar como posibilidad sabiendo que puede sumar minutos siendo titular.

Los números de Bustos en Independiente

Partidos jugados : 176.

: 176. Goles : 5.

: 5. Asistencias : 19.

: 19. Títulos: Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018.

Maximiliano Meza

El volante que llegó a River de la mano de Marcelo Gallardo perdió rodaje en varias oportunidades por las diferentes lesiones que lo dejaron afuera del verde césped. Para colmo, el mediocampista de 33 años que tiene vínculo con la "Banda" hasta finales del 2026 tampoco es un titular indiscutido para Coudet y habitualmente juega muy poco.

Los números de Meza en Independiente

Partidos jugados : 83.

: 83. Goles : 11,

: 11, Asistencias : 14.

: 14. Títulos: Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018.

Las figuras de Independiente que se irían en el mercado de pases

Los principales candidatos a dejar el "Rojo" son Federico Mancuello, Leonardo Godoy, Ignacio Pussetto, Jonathan De Irastorza y Nicolás Freire, quienes se marcharían cuando el mercado de pases se encuentre activo. Se estima que Quinteros no les daría tantas chances de sumar minutos en cancha y que en los entrenamientos la van a pelear muy desde atrás.

Por otro lado, la continuidad de Ignacio Malcorra está en duda después de lo sucedido frente a Rosario Central en el Apertura que derivó en una polémica. Claro que, su vínculo con el elenco de Avellaneda es uno especial porque se trata de uno por productividad que debe ser analizado por el mencionado entrenador.