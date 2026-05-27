Dónde está Guadalupe Lucero: buscan que una pericia clave al celular del abuelo destrabe el caso

El caso Guadalupe Lucero continúa sin respuestas. La niña fue vista por última vez en junio del 2021 en la provincia de San Luis y, a casi cinco años del hecho, la causa permanece estancada. La familia insiste en reactivar medidas judiciales y en profundizar nuevas líneas en el marco de la investigación.

Sin embargo, en las últimas semanas el expediente volvió a ser noticia después de que Roque Lucero, el abuelo paterno de la menor, fuera imputado en dos causas por abuso sexual contra menores. Aunque esos hechos no están directamente vinculados con la desaparición de Guadalupe, desde la querella consideran necesario avanzar sobre distintos aspectos relacionados con su entorno familiar y revisar las actuaciones previas de la investigación.

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó además este miércoles un aumento en la recompensa para quienes aporten información útil sobre el paradero de la niña. A través de la Resolución 472/2026, publicada en el Boletín Oficial, el monto fue elevado a 20 millones de pesos.

Casi cinco años de investigación

Soledad Poma de Otaegui, la abogada que representa a la madre de Guadalupe, Yamila Cialone, aseguró que actualmente trabajan en la reconstrucción de líneas investigativas que, según sostiene, no fueron profundizadas adecuadamente en los primeros años de la causa.

“Por nuestra parte estamos iniciando nuevamente la investigación, pero pasaron casi cinco años, se hizo todo mal”, expresó la letrada a Noticias Argentinas. En la misma línea, la querella solicitó medidas vinculadas al análisis del teléfono celular de Roque Lucero, especialmente sobre sus movimientos y comunicaciones en los días previos y posteriores a la desaparición de la niña.

Además, pidieron la intervención del cuerpo de delitos complejos de la Nación con el objetivo de incorporar nuevas herramientas técnicas y revisar pruebas que ya existen.

Aunque el abuelo de Guadalupe continúa imputado en las causas por abuso, permanece en libertad debido a que la Justicia consideró que no existen riesgos procesales. Sí debe cumplir algunas restricciones, como no salir de la provincia y presentarse asiduamente a firmar ante la Justicia.

Una búsqueda que no se detiene

La actualización de la recompensa busca revitalizar la búsqueda y generar nuevos aportes en una causa que, con el paso del tiempo, perdió visibilidad pública.

En la resolución oficial también se recordó una modificación realizada en el 2023, cuando se actualizó la imagen de la niña para reflejar cómo serían actualmente sus rasgos físicos.

Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021 mientras jugaba en la puerta de la casa de una tía, en el barrio 544 Viviendas de San Luis. Desde entonces, se realizaron operativos, allanamientos y análisis de pistas, pero ninguno permitió determinar qué ocurrió con la niña.