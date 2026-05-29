Caso Agostina Vega: detectan el celular del acusado en una nueva zona y allanan otro domicilio

La desaparición de Agostina Vega en Córdoba mantiene en vilo a todo el país. En las últimas horas aparecieron nuevos datos en la causa, que lograron avances en una de las líneas de investigación.

La Justicia detectó señal del teléfono de Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de la niña, durante la madrugada del sábado en el barrio José Ignacio Díaz de la ciudad de Córdoba. En este sitio, cerca de la exruta 9, se detectó además la camioneta del acusado, lo que dio lugar al allanamiento de una vivienda.

Según testimonios de los vecinos del barrio José Ignacio Díaz obtenidos por TN en el lugar de los hechos, Barrelier estuvo rondando por las inmediaciones señaladas después del sábado a la noche. Cabe recordar que esa misma noche, alrededor de las 22.30, fue la última vez que Agostina fue vista antes de desaparecer.

El dato del mensaje que recibió Melisa, la mamá de Agostina Vega

Entre las últimas novedades del caso también se encuentra el mensaje que recibió la mamá de Agostina en su celular. Aunque está siendo analizado por la Fiscalía, a cargo Raúl Garzón, la mujer aseguró que es verídico porque "reconoció la voz".

Se trata de un audio de WhatsApp en el que un anónimo le dice: “Tu hija está bien, dormida. Quedate tranquila”. Como ocurre en casos similares, a veces los números de teléfono se filtran y dan lugar a mensajes falsos o a la introducción de datos que intentan despistar la investigación. Sin embargo, la actitud de Melisa fue tan contundente que la Justicia inmediatamente lo incorporó al expediente.

El abogado de la mamá de Agostina, Carlos Nayi, informó que, con la prueba que hay hasta el momento, se puede decir que la adolescente “está en Córdoba”. Tras la declaración de Claudio Barrelier el letrado expresó: "Sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija".

"Está preocupado": el testimonio del abogado de Barrelier tras la declaración del acusado

Según la versión de Barrelier, el sábado 23 de mayo cerca de las 22, él y Agostina caminaron juntos algunas cuadras hasta que la joven se subió a un auto rojo con un supuesto amigo. Jorge Sánchez del Bianco, su abogado, manifestó que Barrelier se encuentra "preocupado y con incertidumbre" y que "está preso en el lugar más cercano al infierno", pero que "quiere que esto se esclarezca".

Sánchez del Bianco habló también del allanamiento que la Policía hizo en el domicilio del acusado. Dijo que "no se trata de un búnker" y negó que su defendido sea un "barrabrava" de Instituto de Córdoba.

Para cerrar, respecto al video que trascendió en las últimas horas, en donde se ve a una chica similar a Agostina ingresando a la casa de Barrelier, el abogado expresó: "Mi defendido dice que es él ingresando con su hija, aportó una vestimenta que llevaría puesta. Vio el video en una sala de audiencias, está preocupado porque se exhibe su video constantemente".