Jugá al Prode de El Destape: el Mundial 2026 también lo podés ganar vos

El Mundial se vive una sola vez cada cuatro años, pero esta vez El Destape te propone algo más que mirar los partidos desde el sillón. Con el Prode del Mundial 2026 de El Destape vas a poder poner a prueba tu intuición futbolera, competir contra otros lectores y transformar cada resultado en una oportunidad para escalar posiciones en el ranking general.

Cada partido puede cambiarlo todo. Un empate inesperado, una selección candidata que se queda en el camino o una sorpresa en fase de grupos pueden ser la diferencia entre mirar la tabla desde lejos o acercarte a los primeros puestos. Porque en el Mundial todos opinan, todos arriesgan y todos creen tener el resultado justo. Ahora llegó el momento de demostrarlo.

Cómo participar del Prode de El Destape, paso a paso

Paso 1: Tener una suscripción activa de El Destape.

Para jugar necesitás ser suscriptor de El Destape. Si ya tenés tu cuenta activa, no tenés que pagar nada extra ni hacer ninguna inscripción adicional fuera del sitio. El Prode es un beneficio exclusivo para la comunidad de suscriptores.

Paso 2: Si no sos suscriptor, podés sumarte por $10.000.

Si todavía no formás parte de la comunidad, podés suscribirte por $10.000 por mes y acceder al Prode del Mundial 2026. Con esa suscripción activa ya podés participar por importantes premios, además de acceder a los beneficios exclusivos de El Destape.

Paso 3: Ingresar a El Destape con tu usuario.

Una vez que tengas tu suscripción activa, entrá a eldestapeweb.com e iniciá sesión con tu cuenta. Es importante acceder con el mismo usuario vinculado a tu suscripción para que el sistema reconozca que estás habilitado para participar.

Paso 4: Entrar a la sección del Prode Mundial 2026.

Dentro del sitio vas a encontrar el espacio especial del Prode. Desde allí podrás ver los partidos disponibles, cargar tus pronósticos, revisar tus elecciones y seguir tu desempeño a medida que avance la competencia.

Paso 5: Completar los pronósticos antes de cada partido. En la fase de grupos, las opciones son victoria del local, empate o victoria del visitante. En las fases eliminatorias, deberás elegir qué equipo gana o avanza de ronda.

Paso 6: Revisar tus elecciones antes del cierre.

Los pronósticos se pueden modificar hasta una hora antes del inicio de cada partido. Después de ese límite, el sistema bloquea la elección y ya no se puede cambiar. Por eso conviene cargar los resultados con tiempo y revisar antes de que cierre cada encuentro.

Cómo se juega en la fase de grupos

Durante la fase de grupos del Mundial 2026 se disputarán 72 partidos y cada uno representa una oportunidad para sumar puntos. En esta etapa, el participante deberá elegir entre tres opciones posibles: gana el equipo local, empatan o gana el equipo visitante. Cada acierto vale 3 puntos.

La fase de grupos es clave porque permite construir una buena base en el ranking. Aunque un error no te deja afuera, una buena racha puede marcar una diferencia importante desde el arranque. Con tantos partidos por delante, la estrategia también cuenta: no siempre gana el favorito y muchas veces los resultados inesperados son los que más mueven la tabla.

Cómo se juega en las fases eliminatorias

Una vez finalizada la fase de grupos, se habilitarán los pronósticos para las fases eliminatorias: dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final. En esta instancia ya no se pronostica empate, sino qué equipo gana o avanza de ronda, incluso si la definición llega por penales.

En las eliminatorias cada acierto vale 5 puntos. Esto vuelve a la etapa decisiva mucho más importante, porque un participante que no venía entre los primeros puede remontar si acierta los cruces clave. La presión sube, los partidos pesan más y cada elección puede cambiar por completo el ranking.

Reglas importantes del Prode

La primera regla clave es que los pronósticos deben cargarse antes del cierre de cada partido. El sistema permite editar cada elección hasta una hora antes del inicio del encuentro. Una vez vencido ese plazo, el pronóstico queda confirmado y no podrá modificarse, sin excepción.

La segunda regla importante es que la participación está habilitada únicamente para suscriptores activos de El Destape. Esto significa que, para jugar y mantenerse dentro de la competencia, la cuenta debe estar asociada a una suscripción vigente durante el período correspondiente.

La tercera regla es que el ranking se actualiza después de cada partido. Los participantes podrán seguir su posición a lo largo del torneo y ver cómo impactan los resultados en la tabla general. En caso de empate final en puntos, el desempate se resolverá mediante sorteo.

Para ver todas las reglas del Prode, podés hacer click en este enlace.

Qué premios se pueden ganar

El primer puesto del Prode de El Destape se llevará un viaje para dos personas a Iguazú, con traslado aéreo desde Aeroparque y alojamiento en hotel con media pensión durante 2 noches y 3 días. La fecha será coordinada con la persona ganadora, sin posibilidad de elegir fines de semana largos.

El segundo puesto ganará una Smart TV Samsung Crystal UHD 4K de 65 pulgadas. El tercer lugar recibirá una Torre de Sonido Samsung MX-ST40B. Y el cuarto puesto se llevará una Barra de Sonido Samsung HW-Q930D/ZB. Los premios no son transferibles ni canjeables por dinero en efectivo.

Quiénes pueden participar

Pueden participar personas mayores de 18 años que residan en Argentina o sean ciudadanos argentinos viviendo en el exterior, siempre que cuenten con una suscripción activa de El Destape. La participación no implica apuestas de dinero ni pagos adicionales para jugar: es un beneficio incluido para suscriptores.

Si ya sos suscriptor, sólo tenés que ingresar con tu cuenta y empezar a completar tus pronósticos. Si todavía no lo sos, podés suscribirte por $10.000 por mes y quedar habilitado para participar. Es una oportunidad para sumarte a la comunidad de El Destape y vivir el Mundial con un incentivo extra.

El Mundial también se juega en El Destape

Durante un mes, cada resultado va a importar. No sólo para las selecciones que busquen levantar la Copa, sino también para quienes participen del Prode y sigan de cerca su posición en la tabla. Cada acierto puede acercarte a los premios y cada partido puede convertirse en una nueva oportunidad.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y el Prode de El Destape ya está en marcha. Si creés que sabés de fútbol, si tenés intuición para los batacazos o si simplemente querés vivir la Copa del Mundo de una manera distinta, este es el momento de jugar.

Ingresá a El Destape, activá tu suscripción si todavía no la tenés, completá tus pronósticos y empezá a competir. Porque mirar el Mundial está buenísimo, pero acertar los resultados y ganar premios lo hace mucho más emocionante.