Aumento y aguinaldo para empleados de comercio en junio 2026: cuánto cobran

Salarios de comercio en junio

Los empleados de comercio recibirán en junio un nuevo aumento salarial del 1,5% y además cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Con el último tramo de la paritaria y el bono extraordinario de $120.000, varias categorías superan ampliamente el millón de pesos mensuales.

Los empleados de comercio de todo el país cobrarán un nuevo incremento salarial que corresponde al último tramo del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector.

La actualización impacta sobre todas las categorías contempladas dentro del convenio colectivo y se suma al pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, que deberá abonarse antes de finalizar junio.

El acuerdo salarial vigente contempla una recomposición trimestral acumulada del 5%, distribuida en tres tramos escalonados:

2% en abril

1,5% en mayo

1,5% en junio

Además del incremento porcentual, los trabajadores continúan cobrando un bono extraordinario de $120.000 compuesto por:

una suma fija de $100.000 que ya venía liquidándose en meses anteriores

un adicional extraordinario de $20.000

De esta manera, los salarios de junio vuelven a ubicarse por encima del millón de pesos en prácticamente todas las categorías del convenio.

Salarios confirmados en junio

Cuánto cobran los empleados de comercio en junio

Según la escala salarial difundida por FAECYS, estos son los valores actualizados para junio de 2026, con las sumas no remunerativas ya incorporadas y sin contar todavía el aguinaldo:

Categoría Salario junio 2026 Maestranza A $1.233.585 Maestranza B $1.236.794 Maestranza C $1.248.038 Administrativo A $1.245.631 Administrativo B $1.250.454 Administrativo C $1.255.270 Administrativo D $1.269.729 Administrativo E $1.281.775 Administrativo F $1.299.445 Cajeros A $1.249.646 Cajeros B $1.255.270 Cajeros C $1.262.499 Auxiliar A $1.249.646 Auxiliar B $1.257.677 Auxiliar C $1.284.184 Auxiliar Especializado A $1.259.287 Auxiliar Especializado B $1.273.743 Vendedor A $1.249.646 Vendedor B $1.273.746 Vendedor C $1.281.775 Vendedor D $1.299.445

Las cifras incluyen las sumas no remunerativas previstas dentro del acuerdo vigente y representan los pisos salariales básicos para cada categoría.

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados de comercio

La primera cuota del aguinaldo deberá pagarse antes del 30 de junio de 2026, según establece la legislación laboral vigente. Este año, la fecha límite cae martes 30 de junio. Sin embargo, la normativa permite a las empresas contar con un margen adicional de hasta cuatro días hábiles posteriores para concretar la acreditación sin quedar fuera de término. Por ese motivo, algunos trabajadores podrían recibir el depósito hasta el lunes 6 de julio.

El aguinaldo corresponde a todos los trabajadores registrados en relación de dependencia, incluidos los empleados de comercio encuadrados dentro del convenio colectivo del sector.

Cuánto cobran los empleados de comercio en junio

Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026

El cálculo del medio aguinaldo toma como referencia el 50% del mejor salario bruto mensual percibido entre enero y junio de 2026.

Para determinar el monto exacto, se deben incluir:

sueldo básico

adicionales

comisiones

horas extras

sumas remunerativas habituales

En el caso de empleados que no hayan trabajado el semestre completo, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

La fórmula utilizada es:

Mejor sueldo bruto del semestre ÷ 12 × cantidad de meses trabajados

De esta manera, quienes comenzaron a trabajar recientemente o tuvieron interrupciones en la relación laboral cobrarán un aguinaldo proporcional al período trabajado.

Qué puede pasar con las próximas paritarias

El acuerdo vigente también establece una cláusula de revisión salarial para junio. Según el acta firmada entre las partes, sindicatos y cámaras empresariales volverán a reunirse durante este mes para analizar la evolución de la inflación y el impacto sobre las escalas salariales.

El objetivo será evaluar nuevas actualizaciones salariales para el segundo semestre del año, en un contexto donde distintas actividades continúan negociando recomposiciones frente al avance de los precios.