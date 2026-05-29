Horóscopo del fin de semana 29 al 31 de mayo 2026: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo

Mhoni Vidente.

El último fin de semana de mayo llega cargado de movimiento astral y decisiones importantes para los doce signos del zodíaco. Según las predicciones de la astróloga y tarotista Mhoni Vidente, los días entre el viernes 29 y el domingo 31 estarán atravesados por oportunidades económicas, reencuentros amorosos, viajes inesperados y señales de transformación personal.

Una por una, las predicciones para los signos del zodíaco para este fin de semana, según Mhoni Vidente

Aries

Aparece como uno de los signos más favorecidos gracias a la carta del Mago, que anticipa éxito en trámites legales y oportunidades vinculadas a migración y negocios. La recomendación será mantener reserva sobre proyectos personales para evitar energías negativas.

Tauro

Atraviesa un período de crecimiento y claridad emocional. La Torre marca un momento ideal para dejar atrás vínculos tóxicos y enfocarse en el progreso económico y personal. Además, el signo tendrá golpes de suerte rápidos y encuentros familiares importantes.

Géminis

La carta del Loco anuncia un fin de semana intenso, con oportunidades económicas, nuevos comienzos y mucha exposición social. Mhoni Vidente advierte, sin embargo, sobre envidias y manipulaciones en el entorno cercano.

Tarot.

Cáncer

Recibirá señales positivas en el amor y el trabajo. La carta de la Luna impulsa cambios laborales y nuevas oportunidades afectivas, además de recomendar estudios y capacitaciones para crecer profesionalmente.

Leo

La Estrella le marca un camino de renovación y viajes, incluso con posibilidades vinculadas al Mundial 2026. Según la astróloga, será un momento ideal para reinventarse y dejar atrás el exceso de ego.

Virgo

Deberá resolver asuntos pendientes y tomar decisiones importantes relacionadas con bienes materiales y estabilidad. La Templanza le pide prudencia, especialmente en compras grandes y relaciones conflictivas.

Libra

Tendrá un fin de semana atravesado por el amor y la vida social. La carta del Juicio habla de reconciliaciones, deseos de formar pareja estable y una mejora gradual en la economía.

Escorpio

Empieza una etapa de renovación emocional y viajes. El Sol anticipa nuevas relaciones amorosas y cambios positivos, aunque la advertencia principal será evitar compartir demasiados planes personales.

Sagitario

Vivirá días marcados por reuniones, actividad física y nuevas conquistas sentimentales. Además, aparecen noticias económicas positivas y proyectos vinculados a viajes o eventos deportivos.

Horóscopo 2026.

Capricornio

Tendrá un fin de semana favorable para concretar proyectos, aunque deberá mantenerse alerta ante posibles engaños o fraudes de personas cercanas. El As de Oro promete crecimiento y estabilidad si logra evitar conflictos innecesarios.

Acuario

Aparece beneficiado en cuestiones económicas y amorosas. La Sacerdotisa anticipa oportunidades laborales y encuentros importantes, incluso la posibilidad de conocer a alguien clave para su vida afectiva.

Piscis

Cerrará mayo con una de las energías más positivas del zodíaco. La carta del Mundo marca un momento de abundancia, viajes y cambios profundos, aunque Mhoni Vidente insiste en que deberá dejar atrás hábitos y vínculos del pasado para aprovechar plenamente esta etapa.