El Gobierno formoseño fortalece la formación tecnológica con novedosas prácticas en telecomunicaciones

En el marco de un convenio de cooperación mutua entre el Instituto Politécnico Formosa y el Centro de Inclusión Digital “Eva Perón”, 22 estudiantes de la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones comenzaron a desarrollar actividades de formación práctica y profesionalizante en las instalaciones del CID.

Los estudiantes, que actualmente cursan el tercer año de la carrera, llevan a cabo diversas tareas orientadas a consolidar sus conocimientos técnicos. A través de experiencias directas en un entorno profesional, los jóvenes interactúan de primera mano con el funcionamiento, la gestión y el desarrollo de tecnologías de vanguardia y sistemas de telecomunicaciones.

Esta propuesta pedagógica tiene como objetivo central profundizar la articulación entre la formación académica universitaria y las demandas actuales del mercado tecnológico. De este modo, se promueve una educación técnica orientada a la inserción práctica, y así preparar de manera efectiva a los futuros profesionales para los desafíos reales del ámbito laboral.

Formación práctica en un entorno tecnológico

Para optimizar el desarrollo de las actividades y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles, los estudiantes fueron organizados en dos comisiones de 11 integrantes cada una. Las prácticas se realizan los días martes y miércoles, en el horario de 9 a 12 horas, bajo la supervisión de equipos técnicos y profesionales especializados.

Desde las instituciones involucradas destacaron que este tipo de experiencias permiten a los estudiantes complementar la formación teórica con situaciones reales de trabajo, y así fortalecer las habilidades vinculadas a telecomunicaciones, innovación y transformación digital.

Articulación entre educación y tecnología

El Centro de Inclusión Digital “Eva Perón” fue definido como uno de los espacios estratégicos impulsados por el Gobierno provincial para promover el acceso a nuevas tecnologías, la capacitación digital y la innovación tecnológica en Formosa. A través de infraestructura de última generación y programas de formación permanente, el CID se consolidó como un ámbito orientado al desarrollo de capacidades vinculadas a la economía del conocimiento.

Por su parte, el Instituto Politécnico Formosa continúa con el fortalecimiento su perfil como institución de referencia en formación técnica superior, con carreras orientadas a sectores estratégicos y vinculadas al desarrollo tecnológico provincial.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta articulación reafirma el compromiso de ambas instituciones con la capacitación integral de futuros profesionales formoseños, además de brindar herramientas concretas para su inserción laboral y el desarrollo tecnológico regional.

Asimismo, destacaron que este tipo de políticas públicas apuntan a promover el arraigo de jóvenes profesionales, la inclusión digital y la generación de oportunidades laborales vinculadas a sectores tecnológicos y productivos de la provincia.