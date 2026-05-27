PNC de ANSES con aumento en junio 2026: cuál es el monto de las Pensiones No Contributivas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de las Pensiones No Contributivas (PNC) para junio 2026. Los haberes tendrán un incremento del 2,58%, en línea con la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.
A la suba por movilidad se le sumará además el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para jubilaciones mínimas, PUAM y pensiones no contributivas. Por tratarse del sexto mes del año, también se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026. De esta manera, los beneficiarios recibirán en junio uno de los ingresos más altos del año debido a la combinación de aumento, refuerzo y SAC.
Cuánto cobra una PNC en junio 2026
Según los valores oficiales confirmados por ANSES, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tendrán los siguientes montos:
- Haber con aumento: $282.322,60
- Bono extraordinario: $70.000
- Aguinaldo estimado: $141.161,30
- Total a cobrar en junio: $493.483,90
El bono se acredita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional.
Cuánto cobran los jubilados y titulares de PUAM
ANSES también difundió los valores actualizados para jubilaciones y PUAM durante junio de 2026. Los montos quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima
- Haber actualizado: $403.317,99
- Bono: $70.000
- Aguinaldo: $201.659
- Total: $674.976,99
Jubilación máxima
- Haber actualizado: $2.713.948,18
- Aguinaldo: $1.356.974,09
- Total: $4.070.922,27
PUAM
- Haber actualizado: $322.654,39
- Bono: $70.000
- Aguinaldo: $161.327,20
- Total: $553.981,59
Cómo funciona el bono de $70.000
El refuerzo extraordinario de $70.000 continúa vigente en junio sin modificaciones en el monto. Está destinado principalmente a:
- Jubilados que cobran la mínima
- Titulares de PUAM
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas
En los casos de haberes superiores al mínimo, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar el tope fijado por ANSES.
Qué tipos de PNC existen
Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social y actualmente contemplan distintas categorías. Las principales son:
- Pensión No Contributiva por Invalidez
- Pensión No Contributiva por Vejez
- Pensión para Madres de 7 hijos
- Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B y C
Según datos oficiales, alrededor de un millón y medio de personas cobran actualmente alguna PNC en la Argentina, siendo las pensiones por invalidez las más numerosas dentro del sistema previsional administrado por ANSES.
Por qué las PNC cobran menos que una jubilación
Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Por eso, la ley fija para algunas categorías un haber equivalente al 70% de la mínima.
Esto alcanza, entre otros casos, a personas con discapacidad, adultos mayores sin aportes suficientes y beneficiarios por invalidez o vejez. La excepción es la pensión para madres de siete hijos, que cobra el mismo monto que un jubilado con haber mínimo.