PNC de ANSES con aumento en junio 2026: cuál es el monto de las Pensiones No Contributivas

Cuánto cobra un adulto mayor en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de las Pensiones No Contributivas (PNC) para junio 2026. Los haberes tendrán un incremento del 2,58%, en línea con la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

A la suba por movilidad se le sumará además el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para jubilaciones mínimas, PUAM y pensiones no contributivas. Por tratarse del sexto mes del año, también se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026. De esta manera, los beneficiarios recibirán en junio uno de los ingresos más altos del año debido a la combinación de aumento, refuerzo y SAC.

Cuánto cobra una PNC en junio 2026

Según los valores oficiales confirmados por ANSES, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez tendrán los siguientes montos:

Haber con aumento: $282.322,60

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo estimado: $141.161,30

Total a cobrar en junio: $493.483,90

El bono se acredita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional.

Cuánto se cobra de pensión en junio

Cuánto cobran los jubilados y titulares de PUAM

ANSES también difundió los valores actualizados para jubilaciones y PUAM durante junio de 2026. Los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima

Haber actualizado: $403.317,99

Bono: $70.000

Aguinaldo: $201.659

Total: $674.976,99

Jubilación máxima

Haber actualizado: $2.713.948,18

Aguinaldo: $1.356.974,09

Total: $4.070.922,27

PUAM

Haber actualizado: $322.654,39

Bono: $70.000

Aguinaldo: $161.327,20

Total: $553.981,59

Cómo funciona el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario de $70.000 continúa vigente en junio sin modificaciones en el monto. Está destinado principalmente a:

Jubilados que cobran la mínima

Titulares de PUAM

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

En los casos de haberes superiores al mínimo, el bono se paga de manera proporcional hasta alcanzar el tope fijado por ANSES.

Qué tipos de PNC existen

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social y actualmente contemplan distintas categorías. Las principales son:

Pensión No Contributiva por Invalidez

Pensión No Contributiva por Vejez

Pensión para Madres de 7 hijos

Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B y C

Según datos oficiales, alrededor de un millón y medio de personas cobran actualmente alguna PNC en la Argentina, siendo las pensiones por invalidez las más numerosas dentro del sistema previsional administrado por ANSES.

Aumento para pensionados ANSES

Por qué las PNC cobran menos que una jubilación

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a personas que no reúnen los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Por eso, la ley fija para algunas categorías un haber equivalente al 70% de la mínima.

Esto alcanza, entre otros casos, a personas con discapacidad, adultos mayores sin aportes suficientes y beneficiarios por invalidez o vejez. La excepción es la pensión para madres de siete hijos, que cobra el mismo monto que un jubilado con haber mínimo.