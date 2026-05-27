Tenía ELA: dolor por la muerte de un querido actor a los 69 años.

El mundo del espectáculo llora una triste pérdida. El actor francés Pierre Deny, conocido internacionalmente por su participación en la serie de Netflix Emily in Paris, murió a los 69 años. La noticia fue confirmada por sus hijas, quienes informaron que el artista falleció luego de sufrir complicaciones derivadas de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las funciones motoras.

La familia del actor comunicó el fallecimiento a través de un mensaje difundido por medios europeos. En el texto expresaron su dolor por la partida de Deny y señalaron que atravesó un cuadro severo de ELA que se agravó de manera repentina. La noticia generó repercusión entre colegas y seguidores del artista, que desarrolló una extensa carrera tanto en televisión como en teatro.

En las temporadas tres y cuatro de Emily in Paris, Pierre Deny interpretó a Louis de Léon, un influyente empresario del mundo de la moda y director ejecutivo de una compañía de artículos de lujo dentro de la trama. Si bien su participación fue secundaria, el personaje logró visibilidad gracias al éxito global de la producción protagonizada por Lily Collins, una de las series más vistas de Netflix en los últimos años.

Tenía ELA: dolor por la muerte de un querido actor a los 69 años.

Una extensa trayectoria en la televisión francesa

Además de su paso por Emily in Paris, Pierre Deny era una figura reconocida en Francia por sus numerosos trabajos televisivos. Entre ellos sobresalió su participación en la popular telenovela francesa Demain nous appartient, donde interpretó durante años al personaje de Renaud.