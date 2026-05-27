Xiomara Zazueta, psicóloga del sueño: “Los sueños representan nuestros deseos, angustias y estímulos”.

Las pesadillas son una experiencia frecuente que puede afectar la calidad del descanso y el bienestar emocional. Aunque muchas veces se las toma como episodios aislados, especialistas en salud mental advierten que detrás de estos sueños angustiantes suelen esconderse altos niveles de estrés, ansiedad y cambios en la rutina diaria.

La psicóloga Xiomara Zazueta explicó que las alteraciones en los hábitos cotidianos, como dormir y despertar más tarde durante vacaciones o períodos de descanso, pueden generar desajustes en el ciclo del sueño. “Las responsabilidades han quedado suspendidas y retomarlas nuevamente puede ser motivo de angustia”, señaló.

Según la especialista, el cerebro continúa trabajando incluso mientras dormimos. “La mente trabaja 24/7, ni al dormir se desconecta completamente porque debe reproducir sueños con la finalidad de que te relajes y permanezcas dormido de 6 a 8 horas mínimo”, afirmó.

Cuándo y por qué aparecen las pesadillas

Sin embargo, ese proceso puede verse afectado cuando el estrés y las preocupaciones acumuladas predominan sobre el descanso. En esos casos, los sueños dejan de ser reparadores y aparecen las pesadillas. “A veces cuando tienes muchos pendientes, te es muy difícil conciliar el sueño y al dormir ves la angustia como una situación fuerte que puede ser tan intensa que despiertes asustado”, explicó Zazueta.

La profesional también advirtió sobre las consecuencias de no dormir bien, especialmente entre los jóvenes que suelen minimizar la importancia del descanso. Desde el punto de vista biológico, dormir permite recuperar energía, favorecer el funcionamiento de los órganos y fortalecer procesos cognitivos como la memoria.

“Las pesadillas pueden ocasionar mucha preocupación, normalmente te preguntas por qué soñaste eso, si tiene alguna explicación o si hay un mensaje oculto”, afirma Zazueta.

“Cuando no descansas se vienen muchos efectos colaterales como mal humor, falta de apetito, bajos niveles de energía, negatividad, falta de concentración, ansiedad y estrés”, sostuvo.

Cuál es el significado de las pesadillas

Respecto al significado de las pesadillas, Zazueta aclaró que no existe una interpretación universal. “Las pesadillas pueden ocasionar mucha preocupación, normalmente te preguntas por qué soñaste eso, si tiene alguna explicación o si hay un mensaje oculto”, indicó.

La especialista remarcó que cada sueño está relacionado con el mundo interno de cada persona, sus emociones, deseos y experiencias. Por eso, recomendó acudir a un profesional en caso de que las pesadillas sean recurrentes o generen malestar persistente. “Entre más claridad tengas sobre tus emociones y pensamientos, tus sueños serán más reparadores”, afirmó.

Para prevenir las pesadillas y mejorar la calidad del sueño, la psicóloga sugirió establecer rutinas estables, cuidar la alimentación durante la noche y realizar actividad física de manera regular. También destacó la importancia de mantener vínculos sociales y evitar el aislamiento emocional. “Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como tu alimentación y hacer ejercicio”, concluyó la especialista.