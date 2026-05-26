EEUU y Armenia firman un acuerdo de asociación estratégica antes de las elecciones armenias

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (izq), y el ministro de Relaciones Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan, firman documentos tras reunirse en un aeropuerto de Ereván, Armenia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ‌ministro de ‌Relaciones Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, firmaron el martes un acuerdo de asociación estratégica en Ereván, la capital armenia, menos de dos semanas antes de las ​elecciones parlamentarias ⁠que celebrará este país del ‌Cáucaso Meridional.

También firmaron un ⁠acuerdo marco sobre ⁠minerales críticos y otro sobre la cooperación en un corredor de tránsito ⁠propuesto de 43 kilómetros ​que atravesaría el sur ‌de Armenia y ‌proporcionaría a Azerbaiyán una ruta ⁠directa a su exclave de Najicheván y, a su vez, a Turquía, el aliado más ​cercano ‌de Bakú.

La reunión, celebrada en el Aeropuerto Internacional Zvartnots de Ereván durante una breve escala de Rubio, tiene ⁠lugar pocos días antes de las elecciones del 7 de junio, en las que se enfrentan el partido Contrato Civil del primer ministro Nikol Pashinyan, que busca estrechar ‌lazos con Occidente, y una serie de partidos de la oposición, muchos de ellos prorrusos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Antes de la breve visita de Rubio, el ‌Kremlin declaró el lunes que Armenia podría perder el "muy atractivo" precio que ‌paga ⁠por el gas ruso si se aleja de la ​integración con Rusia.

Con información de Reuters