EEUU y Armenia firman un acuerdo de asociación estratégica antes de las elecciones armenias

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, firmaron el martes un acuerdo de asociación estratégica en Ereván, la capital armenia, menos de dos semanas antes de las elecciones parlamentarias que celebrará este país del Cáucaso Meridional.
También firmaron un acuerdo marco sobre minerales críticos y otro sobre la cooperación en un corredor de tránsito propuesto de 43 kilómetros que atravesaría el sur de Armenia y proporcionaría a Azerbaiyán una ruta directa a su exclave de Najicheván y, a su vez, a Turquía, el aliado más cercano de Bakú.
La reunión, celebrada en el Aeropuerto Internacional Zvartnots de Ereván durante una breve escala de Rubio, tiene lugar pocos días antes de las elecciones del 7 de junio, en las que se enfrentan el partido Contrato Civil del primer ministro Nikol Pashinyan, que busca estrechar lazos con Occidente, y una serie de partidos de la oposición, muchos de ellos prorrusos.
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Antes de la breve visita de Rubio, el Kremlin declaró el lunes que Armenia podría perder el "muy atractivo" precio que paga por el gas ruso si se aleja de la integración con Rusia.
Con información de Reuters