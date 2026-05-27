Sorpresa total por lo que reveló Beto Casella sobre Javier Milei: "Se va a ofender"

Sorpresa total por lo que reveló Beto Casella sobre Javier Milei.

El periodista Beto Casella sorprendió al revelar que no tiene interés en entrevistar al presidente Javier Milei. Durante una charla con Mariana Brey en Carnaval Stream, el conductor explicó que considera que el mandatario es "intolerante a la mínima crítica" y sostuvo que una eventual entrevista se complicaría rápidamente ante preguntas incómodas.

En la conversación, Mariana Brey planteó un escenario que suele generar expectativa en el mundo político y mediático: una entrevista entre Beto Casella y Javier Milei. "Me gustaría una entrevista tuya con Milei", le comentó la periodista. Sin embargo, la respuesta del conductor fue contundente.

"No me interesa. Porque se va a ofender a la segunda pregunta. Es intolerante a la mínima crítica", afirmó Casella, al explicar los motivos por los que no buscaría un mano a mano con el Presidente.

El debate sobre los periodistas "ensobrados"

Durante la misma conversación, Brey mencionó otra de las afirmaciones recurrentes de Milei: su denuncia de que gran parte del periodismo argentino estaría condicionado por intereses económicos. "Él habla de que el 95% de los periodistas son ensobrados, son malos periodistas. ¿Qué opinás vos?", preguntó.

Sorpresa total por lo que reveló Beto Casella sobre Javier Milei.

Casella rechazó ese porcentaje y defendió la situación de la mayoría de los trabajadores de prensa. "El 95% de los periodistas ganan nueve gambas y viven como pueden", respondió. De todos modos, introdujo una diferencia al referirse específicamente a quienes cubren la política en los grandes medios. "Si se refiere a los periodistas televisivos que se dedican a la política, yo las manos en el fuego no las puedo poner", agregó.