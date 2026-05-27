Así juega la Selección de Croacia, con Modric como estandarte sigue dando pelea

La Selección de Croacia ha construido una de las historias más asombrosas, meritorias y respetadas del fútbol moderno. Tras la independencia del país a principios de la década de 1990, el conjunto balcánico no tardó en transformarse en un gigante competitivo, desafiando de igual a igual el histórico dominio de las potencias tradicionales y se metió en los Mundiales.

A lo largo de sus participaciones, el combinado croata ha sabido ganarse la admiración del planeta gracias a una inagotable escuela de mediocampistas de época y un espíritu colectivo inquebrantable. Su trayectoria en las citas ecuménicas combina campañas verdaderamente milagrosas con una resiliencia única que ha llevado a esta joven nación a subirse al podio en múltiples oportunidades.

Cómo le fue a Croacia en los Mundiales

Francia 1998 Su debut absoluto maravilló al planeta al alcanzar un histórico tercer puesto, una campaña inolvidable comandada por los goles del implacable delantero Davor Šuker.

Corea-Japón 2002 No lograron revalidar las credenciales de su estreno y quedaron eliminados en primera ronda, a pesar de conseguir un gran triunfo ante Italia.

Alemania 2006 Una campaña opaca que sentenció su despedida prematura en la fase de grupos tras cosechar dos empates frente a Japón y Australia, y caer ante Brasil.

Brasil 2014 Regresaron al torneo tras una ausencia, pero las derrotas ante el anfitrión y México los dejaron rápidamente fuera de competencia en la primera etapa.

Rusia 2018 Firmaron la página más gloriosa de su historia al consagrarse subcampeones del mundo, superando tres prórrogas consecutivas antes de caer en la gran final ante Francia.

Catar 2022 Volvieron a demostrar su asombrosa estirpe competitiva al subirse nuevamente al podio en el tercer lugar, eliminando en el camino a la poderosa selección de Brasil.

Así juega el equipo de Zlatko Dalić

El experimentado e histórico director técnico mantiene la premisa fundamental de dominar los partidos a través del control absoluto y prolijo de la posesión de la pelota. Su dibujo estratégico de cabecera es el 4-3-3, un esquema sumamente elástico que prioriza la superioridad numérica en el círculo central y el orden de las líneas.

Bajo la rigurosa tutela de Dalić, Croacia se destaca por su paciencia extrema para mover el balón de lado a lado, desgastando el bloque defensivo del adversario hasta encontrar los pasillos de ataque. El equipo no sufre ante las transiciones lentas y confía ciegamente en su excelente repliegue colectivo en caso de pérdida.

El entrenador ha sabido pilotear con enorme maestría el lógico recambio generacional, amalgamando la jerarquía de sus últimos héroes vigentes con la frescura de jóvenes defensores y extremos de gran proyección europea. Esta comunión transforma a los Vatreni en un bloque sumamente corto, rocoso en su propia área y muy inteligente para manejar el ritmo de los encuentros.

Con Luka Modrić como figura, así juega Croacia

El legendario, eterno y multicampeón mediocampista se mantiene inamovible como el gran capitán, el faro futbolístico y el alma absoluta de la Selección de Croacia. Modrić es el encargado exclusivo de aportar la pausa justa, la claridad en la distribución en tres cuartos de cancha y esa inteligencia táctica única para manejar los hilos de su equipo.

Cuando el circuito de gestación encuentra la jerarquía de su máximo emblema, el ataque croata adquiere una fluidez absoluta y una precisión milimétrica en los pases entrelíneas. Su enorme despliegue para colaborar en la recuperación y su visión periférica le permiten a sus compañeros descansar en su juego en los pasajes de mayor presión rival.

El andamiaje diseñado por Dalić se potencia notablemente con la libertad posicional que goza Modrić para flotar por toda la mitad de la cancha y asociarse con los laterales. Su tremenda experiencia internacional y su voz de mando indiscutida le brindan a la plantilla la templanza y el carácter necesarios para afrontar las instancias decisivas.

Resultados en los Mundiales

1998: 3° Lugar (Podio)

2002: 23° Lugar (Fase de grupos)

2006: 22° Lugar (Fase de grupos)

2014: 19° Lugar (Fase de grupos)

2018: 2° Lugar (Subcampeón)

2022: 3° Lugar (Podio)

Fixture en este Mundial