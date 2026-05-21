Vuelven después de mucho tiempo: liberaron en La Pampa una importante ave de América del Sur en peligro de extinción

Cinco cardenales amarillos, de los animales más emblemáticos y amenazados de Sudamérica, fueron liberados en una reserva natural de La Pampa a través de un proyecto de conservación que busca recuperar las poblaciones silvestres de esta especie en peligro de extinción.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y el Ministerio de la Producción de La Pampa, en articulación con distintas instituciones especializadas, como el Ecoparque Buenos Aires, Aves Argentinas, la Fundación Temaikén, el Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación (ColBEC) y la propia reserva natural donde se concretó la liberación.

Aunque la reinserción ocurrió en el mes de abril del 2025, las autoridades difundieron recientemente los detalles del operativo, que demandó meses de preparación y seguimiento para garantizar que las aves pudieran regresar a su hábitat natural de manera segura.

El regreso a la vida silvestre

Los cardenales amarillos fueron criados y preparados en el Ecoparque Buenos Aires, donde un grupo de especialistas realizaron las tareas de cuidado, de evaluación sanitaria y de adaptación conductual de las aves antes de autorizar su liberación.

Para la reinserción se utilizó la técnica conocida como “liberación blanda”, que consiste en mantener a los animales durante algunos días en ambientes controlados dentro del mismo hábitat donde luego serán liberados definitivamente. El objetivo es que puedan familiarizarse con el entorno natural y reducir el estrés del cambio.

Según explicaron, la reserva natural elegida en La Pampa ofrece condiciones ideales para favorecer la adaptación y supervivencia de los ejemplares, además de fortalecer las poblaciones naturales de la especie en la región.

El proyecto de recuperación también dejó en evidencia la importancia del trabajo articulado entre las instituciones públicas, las organizaciones ambientales y los especialistas para avanzar en la conservación de la fauna silvestre de Argentina.

El tráfico ilegal de la especie

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es un ave exclusiva de América del Sur y es una de las especies más perseguidas por el comercio ilegal de fauna. Su plumaje llamativo y su canto melodioso hicieron que fuera capturado durante años para ser vendido como ave de jaula, especialmente los machos.

Sumada a la pérdida y a la modificación de su hábitat natural, esas prácticas provocaron la fuerte disminución de sus poblaciones silvestres. Actualmente, la especie está catalogada como “en peligro de extinción” a nivel internacional y a nivel nacional.

Este ave se caracteriza por su plumaje oliváceo con tonos amarillos intensos, copete y garganta negra. Los machos presentan colores más brillantes que las hembras y suelen ser muy territoriales frente a otros individuos de su mismo sexo.

Habita pequeñas regiones del sur de Brasil, Uruguay y Argentina, aunque la mayor parte de la población actual se encuentra en territorio argentino. Además de alimentarse de semillas, consume insectos y larvas.