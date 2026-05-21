Spotify llega a acuerdo con Universal Music para que usuarios Premium puedan crear versiones con IA

FOTO DE ARCHIVO: Una pantalla muestra el logotipo de Spotify en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York

Spotify ​llegó a un acuerdo con Universal Music Group para permitir a sus suscriptores crear versiones y remezclas ‌de canciones generadas ‌por IA, lo que supone la primera vez que el gigante del streaming de audio permite a sus usuarios producir contenido generado por IA utilizando su plataforma.

Las acciones de Spotify subían alrededor de un 16%.

Las empresas no revelaron los términos financieros del acuerdo ni qué ​artistas participarán en ⁠la nueva función en su comunicado conjunto del ‌jueves. Universal Music cuenta con artistas como ⁠Taylor Swift, Ariana Grande, Drake ⁠y Billie Eilish.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Esta medida sitúa a Spotify en una competencia más directa con empresas emergentes como Udio y Suno, ⁠que permiten la creación musical impulsada por IA.

La ​nueva herramienta creará una fuente de ‌ingresos adicional para los artistas ‌y compositores, además de lo que ya ganan en ⁠Spotify, incluyendo los derechos de autor, afirmaron las empresas.

"Lo que estamos construyendo se basa en el consentimiento, el reconocimiento y la compensación para los artistas ​y compositores ‌que participan", dijo el codirector ejecutivo de Spotify, Alex Norström.

Las principales discográficas han estado buscando nuevos acuerdos de licencia para proteger sus vastos catálogos, a medida que la música generada por ⁠IA gana popularidad y a los consumidores les cuesta cada vez más distinguirla de las canciones compuestas por humanos.

El año pasado, Udio firmó acuerdos con UMG y Warner Music Group para resolver casos de derechos de autor, mientras que Suno llegó a un acuerdo con WMG.

Sin embargo, las ‌dos empresas de música generada por IA se enfrentan a demandas colectivas de más de 1.800 artistas independientes, quienes alegan que las acciones de las empresas emergentes "supusieron un ataque" contra los "miembros más vulnerables y valiosos" de la ‌comunidad musical.

Spotify ha introducido anteriormente varias funciones de descubrimiento de música potenciadas por IA para impulsar la retención y la ‌participación de los ⁠usuarios, incluida la interacción por voz para su herramienta de música personalizada AI DJ ​y la opción de generar listas de reproducción utilizando indicaciones en lenguaje natural.

Con información de Reuters