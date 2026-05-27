Así juega Canadá que quiere aprovechar su localía para sorprender a todos en el Mundial 2026

La Selección de Canadá, apodada popularmente como "Les Rouges" o el equipo de la "Hoja de Maple", ha transitado un camino largo e irregular para consolidarse en el plano futbolístico global. Durante décadas, el fútbol quedó en un segundo plano frente a los deportes de invierno tradicionales del país, pero el crecimiento sostenido de sus franquicias en la MLS y la exportación de talentos a Europa transformaron por completo su realidad competitiva.

El seleccionado norteamericano pasó de ser un participante esporádico a un equipo moderno, atlético y temido por su enorme velocidad en las transiciones ofensivas. Su consolidación definitiva llegó con una generación dorada dispuesta a romper con la historia y a sentar las bases de un legado duradero, respaldado por el orgullo de albergar la máxima cita en su propio territorio.

México 1986 Su debut absoluto en la gran cita del fútbol internacional se saldó con tres derrotas consecutivas ante Francia, Hungría y la Unión Soviética, despidiéndose sin poder convertir goles.

Catar 2022 Regresaron a la competición tras 36 años mostrando un juego audaz y dinámico, aunque quedaron eliminados en primera ronda luego de caer frente a Bélgica, Croacia y Marruecos.

Así juega el equipo de Jesse Marsch

El director técnico estadounidense ha impuesto una propuesta sumamente audaz, intensa y vertical, contagiando el característico sello de presión asfixiante que promueve su escuela futbolística. Su esquema táctico de cabecera se balancea entre un elástico 4-2-3-1 y un agresivo 4-4-2, buscando siempre ahogar la salida del rival en campo contrario.

Bajo la conducción de Marsch, Canadá se destaca por un despliegue físico extenuante enfocado en el "Gegenpressing" inmediato tras la pérdida del balón para atacar de forma directa. El equipo no especula con posesiones lentas u horizontales, sino que prioriza la velocidad y los ataques verticales explotando los pasillos exteriores de la cancha.

La notable ductilidad de sus futbolistas le permite al cuerpo técnico poblar el mediocampo con volantes dinámicos que se incorporan constantemente al circuito ofensivo sin descuidar el equilibrio. Esta disciplina colectiva para replegarse a máxima velocidad transforma a la escuadra canadiense en un bloque sumamente corto, elástico y peligroso de contragolpe.

Con Alphonso Davies como figura, así juega Canadá

El extraordinario y polifuncional futbolista del Bayern Múnich se erige como la bandera absoluta, el líder futbolístico y la máxima referencia internacional del seleccionado de su país. Davies, dotado de una aceleración descomunal y una técnica notable, es el encargado de romper cualquier estructura defensiva rival partiendo desde la banda izquierda.

Cuando el juego fluye por la jerarquía de su principal baluarte, el ataque canadiense adquiere una marcha extra debido a su facilidad para ganar los duelos individuales en el uno contra uno. Su sola presencia en el terreno de juego obliga a los oponentes a escalonar marcas, un factor estratégico que libera espacios valiosos para los delanteros por el centro del área.

El engranaje ofensivo diseñado por Marsch potencia notablemente las virtudes de Davies al otorgarle total libertad para proyectarse al ataque y pisar el área rival como un extremo neto. Su tremenda experiencia en la élite europea y su ascendencia dentro del plantel le brindan a sus compañeros la confianza necesaria para asumir el protagonismo en los partidos decisivos.

Resultados en los Mundiales

1986: 24° Lugar (Fase de grupos)

2022: 31° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial