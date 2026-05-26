Demoras en todos los ramales del Tren Roca por accidente entre Lanús y Gerli

Durante la mañana de este martes, el servicio del Tren Roca se encuentra interrumpido en los ramales Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley, debido a un incidente ocurrido en la estación de Gerli. Según trascendió, el hecho se produjo alrededor de las 6:54, cuando una formación colisionó con una persona en esa localidad, lo que derivó en demoras y modificaciones en la frecuencia habitual. Como consecuencia, miles de pasajeros que se dirigían hacia Constitución en el inicio de la jornada laboral enfrentaron complicaciones, con trenes que circulaban con retrasos y servicios alterados.

Asimismo, la situación generó incertidumbre entre los usuarios, ya que hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el estado de la persona involucrada ni sobre el tiempo que demandará la normalización total del servicio. En este contexto, la empresa ferroviaria informó que los ramales afectados continuarán funcionando con demoras y cancelaciones, mientras se realizan las tareas correspondientes para restablecer la circulación.

Aumento de trenes

El Gobierno nacional volvió a aumentar las tarifas del transporte de colectivos del AMBA y de los trenes metropolitanos y de larga distancia a partir del 18 de mayo, en subas escalonadas que llegarán incluso hasta septiembre próximo. Así lo hizo la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, al convocar a una instancia de consulta pública para avanzar en la actualización de las tarifas del transporte público automotor y ferroviario de jurisdicción nacional y la iniciativa. contempla nuevos cuadros tarifarios que, una vez que sean ratificados tras el proceso participativo no vinculante.

Los nuevos cuadros tarifarios para los trenes de las líneas Mitre, Tren de la Costa, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza serán los siguientes:

Mayo de 2026

Sección 1 (0-12 km): $330

Sección 2 (12-24 km): $429

Sección 3 (+24 km): $528

Junio de 2026

Sección 1 (0-12 km): $380

Sección 2 (12-24 km): $494

Sección 3 (+24 km): $608



Julio de 2026

Sección 1 (0-12 km): $430

Sección 2 (12-24 km): $559

Sección 3 (+24 km): $688

Agosto de 2026

Sección 1 (0-12 km): $480

Sección 2 (12-24 km): $624

Sección 3 (+24 km): $768

Septiembre de 2026