Una famosa actriz argentina contó el calvario que vivió en el Vaticano: "Nos"

Una famosa actriz argentina contó el calvario que vivió en el Vaticano.

Durante un viaje de descanso por Europa, la actriz Fernanda Vives y su pareja, el exfutbolista Sebastián Cobelli, vivieron un pésimo momento en la Ciudad del Vaticano. Con mucha indignación, la artista relató el hecho en sus redes sociales y expuso su furia ante el sorpresivo hurto de un elemento indispensable para su rutina diaria.

El mal momento ocurrió debido a las estrictas medidas de seguridad del Vaticano. Al llegar al puesto de control para ingresar a la Basílica de San Pedro, las autoridades les prohibieron el acceso con elementos metálicos. Por este motivo, la pareja tuvo que dejar su equipo de mate completo —un termo y un vaso térmico— en un rincón externo antes de iniciar el recorrido por la Piazza San Pietro.

Indignación total: qué dijo la actriz Fernanda Vives

A través de una filmación previa en su cuenta de Instagram, la protagonista anticipó el peligro con una frase que luego se volvió una triste realidad: "Nos castigaron por el mate, no lo podemos pasar. Si alguno me chorea el termo, lo mato". Lamentablemente, su sospecha se confirmó minutos después. Al finalizar el paseo y salir del templo histórico, el equipo de mate ya no estaba en el sitio donde lo dejaron.

Fernanda Vives contó el calvario que vivió en el Vaticano.

"Me chorearon en el país de Dios", sentenció Fernanda Vives ante la cámara con un gesto de total frustración. El disgusto de la mediática junto a Sebastián Cobelli escaló de forma rápida debido a la importancia de este objeto para los ciudadanos de nuestro país en el exterior. "La indignación que tengo... todo el viaje sin mate. ¿Quién viene a chorear acá? Estoy sacada", remató la actriz.