Ataque israelí mata a unos padres y a su bebé en Gaza, dicen servicios médicos

Consecuencias de un ataque israelí contra una casa que había sido previamente advertida por el ejército israelí para que fuese evacuada, en Deir al-Balah

Por Nidal al-Mughrabi y Mahmoud ​Issa

EL CAIRO/GAZA, 24 mayo (Reuters) - Un ataque aéreo israelí contra un apartamento en un campo de refugiados del centro de Gaza el domingo ‌causó la muerte de tres ‌personas, entre ellas un bebé de seis meses, informaron las autoridades sanitarias.

Los médicos identificaron a las tres personas fallecidas en el campo de refugiados de Nuseirat como Mohammad Abu Mallouh, el padre del bebé, Alaa Zaqlan, la madre, y su hijo, Osama.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más tarde ese mismo domingo, disparos israelíes mataron a un hombre palestino en el norte del enclave, cerca de una clínica ​médica gestionada por la ⁠ONU en el campo de refugiados de Jabalia, informaron los médicos.

El Ejército ‌israelí no hizo comentarios inmediatos sobre ninguno de los incidentes.

En ⁠el depósito de cadáveres del Hospital de ⁠los Mártires de Al-Aqsa, en Deir Al-Balah, los familiares de los tres fallecidos llegaron para despedirse de sus cuerpos envueltos en sábanas blancas.

"Un hombre que dormía ⁠junto a su esposa y su hijo de seis meses en ​su cama. El cohete cayó sobre su cama ‌y se lo llevó, junto con su ‌esposa y su hijo, dejando atrás a seis niñas pequeñas", dijo ⁠la abuela del bebé, Umm Hamza Abu Mallouh, con lágrimas en los ojos.

Israel ha reanudado recientemente la emisión de órdenes de evacuación a los residentes del enclave, una práctica que había remitido en gran medida tras el ​alto el fuego ‌de octubre.

Sin embargo, Yehia Abu Mallouh, cuyo hermano murió en el ataque, dijo que se despertaron con el sonido de una explosión, sin previo aviso.

"Descubrimos que la casa de mi hermano había sido atacada mientras dormía tranquilamente en su hogar. Los encontramos (a la ⁠familia) destrozados sin previo aviso", dijo a Reuters.

"Se supone que el objetivo del alto el fuego es la paz, sin ataques ni nada, pero el enemigo los sorprendió por la noche", añadió.

El alto el fuego de octubre, negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha logrado detener los ataques israelíes en Gaza, y tanto Israel como Hamás se encuentran en un punto muerto en ‌las conversaciones indirectas sobre el desarme del grupo militante.

El alto el fuego dejó a Israel en control de más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás controla una franja de territorio a lo largo de la costa.

Unos 880 palestinos han muerto en ataques israelíes desde que entró en vigor la tregua, ‌según cifras de las autoridades sanitarias de Gaza que no distinguen entre combatientes y civiles.

Cuatro soldados israelíes han muerto a manos de militantes durante el mismo periodo, según ‌el Ejército israelí.

Hamás ⁠no revela las cifras de bajas entre sus combatientes. Israel afirma que sus ataques posteriores al alto el fuego tienen ​como objetivo prevenir ataques o impedir que la gente se acerque a su línea de armisticio con Hamás.

Con información de Reuters