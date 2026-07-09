Qué pasa si Francia gana, empata o pierde vs. Marruecos en el Mundial 2026

Qué pasa si Francia gana, empata o pierde vs. Marruecos en el Mundial

La Selección de Francia se mide ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 buscando un lugar en las semifinales. Luego de arrasar en la fase de grupos con tres triunfos al hilo, golear a Suecia y vencer con lo justo a Paraguay, los de Didier Deschamps tienen un difícil desafío por delante.

El combinado marroquí que empató con Brasil, venció a Escocia, Haití -estos dos en el Grupo I-, Países Bajos -por penales- y goleó a Canadá por 3 a 0, quiere sacarse la espina de lo sucedido en Qatar 2022 cuando los eliminaron en semifinales. Qué pasa si los galos ganan, empatan o pierden en esta ocasión.

Qué pasa si Francia gana, empata o pierde contra Marruecos en el Mundial 2026

Si Francia pierde

Al término de los 90 minutos, se quedará afuera del Mundial 2026.

Si Francia gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a semifinales, donde se enfrentaría con el ganador de España vs. Bélgica, que jugarán el viernes 10 de julio a las 16 horas de nuestro país.

Si Francia empata

Al término de los 90 minutos, irán al alargue y, si persiste la igualdad, se definirá al vencedor por penales.

Marruecos goleó a Canadá en 16avos y sueña con eliminar a Francia del Mundial 2026

Cuándo juegan Francia vs. Marruecos por el Mundial: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el subcampeón del mundo en Qatar 2022 y el combinado marroquí por un lugar en semifinales de la Copa del Mundo tendrá lugar este jueves 9 de julio desde las 17 horas en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre el viernes entre España y Bélgica, que se medirán desde las 16 de nuestro país en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Del otro lado del cuadro se enfrentará Inglaterra ante Noruega en el Hard Rock Stadium de Miami el sábado a las 18 y desde las 22 la Selección Argentina hará lo propio contra Suiza.

Quién gana entre Francia y Marruecos, según la IA

El cruce de cuartos de final del Mundial 2026 entre Francia y Marruecos (una reedición de la semifinal de Qatar 2022) ha puesto a trabajar a tope a los algoritmos deportivos. Según los principales modelos de Inteligencia Artificial, Francia parte como la favorita para ganar el partido y meterse en las semifinales, aunque se anticipa un duelo sumamente trabado.

Las proyecciones estadísticas y las simulaciones de la IA de Gemini revelan las siguientes claves:

El Pronóstico de la IA: ¿quién gana?

Los superordenadores y los modelos predictivos otorgan una ventaja considerable a los galos para clasificar:

Probabilidad de clasificación de Francia: 60% - 62%

Probabilidad de clasificación de Marruecos: 38% - 40%

Marcador más probable: Las simulaciones apuntan a un triunfo ajustado de Francia por 2-1 como el resultado más repetido. Un escenario alternativo muy fuerte en los modelos es el empate 1-1 en los 90 minutos, con Francia imponiéndose en la prórroga gracias a su resistencia física.

Factores del análisis de la IA