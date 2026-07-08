Autoridad francesa de competencia ordena a Meta reanudar negociaciones con los medios sobre tarifas

Imagen de archivo de una persona caminando frente al Meta Lab en Los Ángeles, California, EEUU.

La autoridad francesa de la competencia ordenó el miércoles a Meta Platforms que ‌presente un plan de ‌pago y reanude las negociaciones con los grupos de medios de comunicación nacionales, que reclaman el pago de las cuotas pendientes correspondientes a un año por el uso de sus contenidos en línea.

El caso forma parte de un número cada vez ​mayor de litigios ⁠entre editoriales y empresas tecnológicas por el ‌uso de contenidos publicados en redes sociales ⁠o utilizados para el entrenamiento ⁠de la inteligencia artificial.

Presentada por las asociaciones de medios francesas DVP y APIG, la denuncia alega que ⁠Meta intentó imponer su propio método de ​cálculo de las tarifas por la ‌reutilización de contenidos publicados en ‌sus servicios, negándose a facilitar la información necesaria ⁠para que estas pudieran evaluar la remuneración.

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La autoridad señaló que es probable que Meta haya abusado de su posición dominante, por lo que ordenó ​a ‌la empresa propietaria de Facebook que presente los detalles de su plan de pago en un plazo de 15 días.

En un comunicado, Meta declaró que no está de acuerdo ⁠con las decisiones de la autoridad de competencia, pero que colaborará en el proceso.

"Seguimos comprometidos a alcanzar un acuerdo justo con DVP y APIG y esperamos que estas decisiones hagan que los editores actúen ahora de buena fe", señaló en un comunicado enviado por ‌correo electrónico.

El grupo de derechos de los medios de comunicación DVP, al que pertenecen los periódicos Le Monde y Les Echos, se mostró satisfecho con la decisión y acogió con satisfacción la reanudación de las ‌negociaciones.

En el centro de la controversia se encuentran los "derechos afines", que en la Unión Europea permiten a los medios ‌impresos exigir ⁠un pago por el uso digital de sus contenidos. Francia ha impuesto cuantiosas ​multas en los últimos años para las empresas tecnológicas, sobre todo Google, de Alphabet .

Con información de Reuters