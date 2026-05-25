Paro en la ENERC: a qué se debe el conflicto y que está pasando con la institución

Días álgidos se viven en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización de Cine (ENERC), institución emblema en la formación de cineastas argentinos, luego de que el miércoles 13 de mayo los instructores (término con el que se llama a los docentes) se decidieran a entrar en paro con toma de la escuela y cese de actividades por tiempo indeterminado, hasta que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la Rectoría de la ENERC resuelvan cumplir con principios básicos de los reclamos. Entre los puntos que llevaron a la medida se denuncia la pérdida de más del 55% de poder adquisitivo para titulares y más del 62% para ayudantes en lo que va de la gestión de Carlos Pirovano, presidente del INCAA.

Desde el inicio de su gestión Javier Milei llevó adelante una batalla contra el fomento de políticas culturales en Argentina, y en relación al cine eso pudo verse en la designación del economista Carlos Pirovano al frente del INCAA, siendo la cara visible detrás de recortes y despidos bajo la premisa de "hacer más eficiente" el instituto. La ENERC, escuela pública que tiene más de 60 años de existencia y depende del INCAA, no quedó afuera de la ecuación con lo que la situación económica de los docentes se vio agravada al punto de tomar esta decisión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al comienzo del año lectivo, la ENERC implementó un nuevo Régimen de Asignación de Horas y eso precisamente devino en la raíz del nuevo conflicto. En un documento compartido a El Destape, se expresa que este régimen quitó el 17% del sueldo de ayudantes, y otorgó un casi insignificante aumento, frente a la pérdida de más del 55% de poder adquisitivo para titulares y más del 62% para ayudantes en lo que va de la gestión. Estas medidas llevaron a un primer paro y tras dos semanas de lucha activa, los instructores de la ENERC lograron una reunión con el presidente del INCAA que culminó en una serie de "risas y promesas de Pirovano" sobre una recomposición salarial. "El rector nos hizo una promesa de aumento más correspondiente a la pérdida adquisitiva y después el presidente del INCAA tuvo otra decisión, y no se cumplió con lo prometido", explicó Ezequiel Yoffe, docente de montaje en la ENERC desde el 2012.

Para Ana María Mónaco, instructora de producción desde hace 25 años en la ENERC, la situación es particularmente triste debido a que este es, de todas las gestiones que vivió, el primer conflicto en el que hay unanimidad de acatamiento al paro por las condiciones de precarización laboral: "Hemos tenido gestiones que han querido eliminar el INCAA, otras que han querido quitar el fondo de fomento y en el último tiempo pudimos frenar hasta el 2028 la quita de la autarquía del instituto, pero cada lucha se está volviendo más difícil. Aún así seguimos sosteniendo la idea de que 'no se va a dejar de filmar'". Los números golpean: en la actualidad, apenas una veintena de películas argentinas están recibiendo apoyo del instituto.

"Todo hubiera sido paz si los fondos que el presidente del INCAA se comprometió a aplicar para que la hora cátedra subiese en términos de valor hubiesen llegado a un número más razonable, que esperábamos nosotros fuese mayor al que está hoy decretado. El presidente del INCAA es el que fija el valor de la hora cátedra. Nosotros esperábamos un valor de $24.000", sostuvo Gabriel Rojze, rector de la ENERC, en diálogo con El Destape, a la par que señala un "contexto de problemas legales" (en torno a los problemas para la categorización de los instructores en la actividad docente) y de "irregularidades" que la escuela arrastraba de gestiones anteriores, que harían más dificultosa la toma de medidas. Se trata de uno de los apuntados por los trabajadores debido a "su mala comunicación de intermediario con Pirovano", en el marco de las negociaciones. "Dicen que no me comunico, algo que no es cierto. Todos tienen mi número de WhatsApp, incluso los estudiantes. Yo hablo con todos", expuso Rojze. Por este motivo los instructores piden su renuncia.

Entre los reclamos del cuerpo docente se encuentran:

Revisión del régimen de horas cátedra.

Recomposición salarial de instructores titulares y ayudantes.

Actualización del valor de la hora cátedra para los instructores.

Aumento del porcentaje de salario que corresponde a los ayudantes.

Rechazo a los descuentos que corresponden a errores de la secretaría académica por la aplicación del nuevo régimen.

Asegurar clases de calidad en todas las sedes con asistencia de los instructores viajeros en los casos que corresponda.

Medidas que alarman a la comunidad educativa y la situación en las demás sedes de ENERC

La ENERC tiene 6 sedes en el país y están todas de paro. La situación que ocurrió con la sede NEA, ubicada en la provincia de Formosa, es preocupante. Siendo la primera sede regional en ser abierta hace diez años, hoy en día se encuentra en una situación incierta, ya que durante el año pasado, luego de haber recibido una carta documento por parte del INCAA dando por rescindido el contrato particular, la provincia decidió cambiarla de órbita ministerial y este año no hubo nuevos ingresantes.

Si bien se están retomando las clases de quienes vieron interrumpida su cursada el año pasado, la amplia mayoría de trabajadores técnicos no fueron recontratados. "De septiembre pasado a abril los trabajadores de la sede no cobraron. Este año no comenzó primer año. Hay una sensación de que quieren cerrar la escuela", reconstruyó Agostina Byrk, egresada que formó parte del cuerpo docente de ENERC y es una de las voces que llevan al frente los nuevos reclamos de la institución.

El resto de las sedes regionales también sufren recortes alarmantes desde el comienzo de esta gestión. A modo ejemplo, se redujeron de 50 a 35 la cantidad de horas históricamente aprobadas que se pagaban a los instructores que viajaban a las provincias a dar su semana de clase, además de restringirse la clases presenciales sin garantizar aulas hibridas adecuadas a tal fin. "Estoy segura de que Carlos Pirovano goza mucho de vernos pelear", reflexionó Byrk.

Se dice que "no hay plata" para mejores sueldos docentes, pero sí hay plata para colocar molinetes en el ingreso de la ENERC, una universidad pública. La noticia tomó de sorpresa al cuerpo docente, que se enteró de su colocación luego de una asamblea. La medida, denuncian, no fue anunciada por la Rectoría ni por el presidente del INCAA y lo ven como una forma más de control a su actividad, y a los alumnos. ¿El precio de los molinetes? Estaría situado entre 60.000 y 90.000 USD.

"Pirovano no nos atiende", "se nos ríe en la cara", "no hay una intención de negociación", son algunas de las sentencias que se repiten y alimentan la incertidumbre. En materia de certezas, a los docentes no se les pagan las semanas de paro y a los estudiantes se les pasan las faltas.