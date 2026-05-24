Varias personas caminan cerca del edificio de nueve pisos en construcción que se derrumbó en Balibago, Ciudad de Ángeles

Por Jay Ereno y ​Noel Celis

ÁNGELES, Filipinas, 24 mayo (Reuters) - Las autoridades informaron que al menos una persona murió ‌tras el derrumbe ‌de un edificio en construcción ocurrido el domingo en Filipinas, mientras los equipos de rescate peinaban los escombros en busca de otras 21 personas que figuraban como desaparecidas.

Las autoridades indicaron que se había iniciado una investigación para ​determinar las causas ⁠del derrumbe del edificio de varias plantas ‌en la ciudad de Ángeles, al ⁠norte de la capital, ⁠Manila.

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Se podía ver a los equipos de rescate en el lugar trepando por un montón de losas ⁠de hormigón y acero retorcido mientras ​buscaban supervivientes. Utilizaron perros de ‌rescate adiestrados, dispositivos de detección ‌de latidos cardíacos y maquinaria pesada para ⁠peinar los escombros.

CONTINÚAN LAS LABORES DE RESCATE

Las autoridades indicaron que la persona cuya muerte se ha confirmado es un ciudadano malasio de ​65 ‌años cuyo cuerpo fue recuperado de un edificio vecino —un hotel— que también se vio afectado por el derrumbe.

Maria Leah Sajili, responsable de información de la Oficina ⁠Regional de Protección contra Incendios, dijo en una rueda de prensa que, de las 21 personas desaparecidas, se había confirmado que cinco estaban atrapadas.

Dos de las cinco personas se comunicaban con los equipos de rescate, pero la situación de las demás ‌no estaba clara de inmediato.

Las labores de rescate continuaban, pero Sajili advirtió que las operaciones se complicarían al caer la noche.

Las autoridades informaron a periodistas de que, según los registros de ‌planificación, el edificio estaba previsto como un hotel-residencia de nueve plantas según la licencia aprobada, pero que ‌se estaba ⁠construyendo una piscina en la décima planta.

Con información de Reuters