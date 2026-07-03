Calor jugará a favor de Paraguay frente a Francia, pero hay factores más importantes: DT Alfaro

FOTO DE ARCHIVO. Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Paraguay

El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, dijo que el calor extremo previsto para el partido de octavos de final del Mundial del ‌sábado contra Francia podría ayudar ‌a su equipo, pero solo hasta cierto punto, ya que la calidad del rival le planteará a sus dirigidos retos mayores a los que han tenido que enfrentar.

Se prevén temperaturas en torno a los 38° Celsius, con mucha humedad, y las marcas máximas se alcanzarán una o dos horas antes del inicio del partido, las 17.00 hora local (2100 GMT).

Alfaro dijo que su equipo está más ​acostumbrado al calor pero ⁠que no suele jugar a la hora en que está programado el ‌encuentro del sábado. El entrenador destacó que, más allá de las ⁠condiciones climáticas, tratarán de que los subcampeones del ⁠mundo se sientan muy incómodos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"A Francia le tocó cruzarse con nosotros y vamos a tratar de hacerles la vida lo más difícil que podamos", dijo Alfaro ⁠el viernes en rueda de prensa.

"Es un privilegio vivir esta clase ​de partidos. La capacidad que tienen los cuatro hombres ‌en ofensiva es extraordinaria porque no es ‌solamente la capacidad individual que ellos tienen, sino también el talento al servicio del equipo, ⁠que es el ideal que busca un entrenador. El talento que brilla para el equipo es el diferencial que tiene Francia respecto a otros", señaló.

Alfaro dijo que otra desventaja que afrontará su equipo es la exigencia de la ronda previa. ​Paraguay tuvo que ‌llegar a los penales para eliminar a Alemania, mientras que Francia cerró su partido ante Suecia con relativa rapidez y facilidad.

"Lo que a nosotros nos llevó 120 minutos y penales, a Francia le llevó 60 minutos. Liquidó la fase y ya hizo cinco cambios para lo ⁠que venía. Esa es una carga más que tenemos para el partido de mañana", señaló el estratega.

Paraguay superó a Alemania sin el defensa central Omar Alderete, que sufrió una lesión de rodilla en su último partido de la fase de grupos contra Australia. Alfaro señaló que el jugador no ha vuelto a los entrenamientos con el equipo al completo, pero no descartó su participación.

"Omar ayer trabajó bien, aunque todavía ‌no hizo tareas en campo. Vamos a probarlo hoy, ver cómo responde a los estímulos y si está en condiciones de arrancar. Lo necesitamos pleno por la exigencia que va a tener este partido", sostuvo.

Por su parte, el veterano defensor Junior Alonso insistió en que no habría relajación en los preparativos para enfrentarse a ‌Les Bleus.

"El Mundial no permite muchos errores, de eso nos dimos cuenta y lo estamos haciendo de la mejor manera. Estamos tranquilos, orgullosos. Sabemos que todo lo que ‌conseguimos es bueno. Mañana ⁠tenemos una batalla más y tenemos que trabajarlo como fue el partido contra Alemania", remarcó.

"Hicimos todo lo humanamente posible ante Alemania, ​el partido contra Francia no será diferente, sabemos de lo que somos capaces, nos estamos preparando de la mejor manera. Sabemos que no tenemos margen de error, más aún contra una selección como Francia", agregó.

(Editado en español por Javier Leira)