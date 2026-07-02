Los consejos de una madre siempre son iguales, como los de un DT, dice Lorenzo antes del partido de Colombia

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia contra Portugal

Mientras Colombia se prepara para el partido de los dieciseisavos de final del Mundial contra Ghana el viernes, el entrenador ‌Néstor Lorenzo afirmó que hay ‌algo que nunca cambia: los consejos de su madre, de 89 años.

Lorenzo bromeó diciendo que ella le repite los mismos consejos antes de cada gran reto, al igual que él hace con sus jugadores, que saben exactamente en qué detalles se centrará tras cada partido.

"Los consejos de la madre son siempre los mismos. No se cansan de repetir, y es un poco ​lo que pasa con ⁠nosotros con los jugadores también", dijo Lorenzo el jueves en rueda de ‌prensa.

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"Los jugadores ya me conocen, cuando ven un gol, dicen: 'Uy, ⁠si lo viera el profe', porque estamos ⁠siempre con los mismos detalles o tips, que uno dice continuamente para tenerlos en alerta", agregó el DT, quien sostuvo que si bien su madre no ⁠le dijo nada en particular antes del partido, señaló que "siempre está ​atenta y acompañando con amor".

Colombia se enfrentará en los ‌dieciseisavos de final a una selección ‌de Ghana que Lorenzo describió como disciplinada y peligrosa.

La resistencia defensiva de ⁠Ghana quedó patente en el empate 0-0 de la fase de grupos contra Inglaterra, pero el DT argentino afirmó que no está seguro de si su rival emplearía la misma estrategia el viernes.

"No sé si Ghana va ​a presentar ‌un bloque bajo así, a lo mejor quiere sorprender o sale a buscarlo con todo. Yo no estoy tan seguro", dijo Lorenzo. "Ghana es un equipo ordenado pero agresivo cuando sale a presionar, agresivo cuando ataca".

Añadió que, si la selección africana opta por replegarse, su ⁠equipo necesitará "precisión, movilidad y remates de media distancia".

Colombia se clasificó como primera del Grupo K tras vencer a Uzbekistán y a República Democrática del Congo antes de empatar con Portugal, en un partido en el que creó varias ocasiones pero no logró marcar.

Lorenzo elogió la versatilidad de sus jugadores, pero señaló que aún hay margen de mejora.

También destacó lo reñidos que han sido los partidos de ‌la etapa eliminatoria, varios de los cuales se decidieron en los últimos minutos y en los que quedaron eliminados pesos pesados como Alemania y Países Bajos.

"La sensación es de una paridad increíble y que está para cualquiera. Por cómo pasó Bélgica, cómo pasó Inglaterra, creo que, aparte de jugar bien, hay que tener ‌esa gotita de efectividad y de suerte ¿no?, que bueno, ojalá nos toque a nosotros".

El entrenador reconoció que, a estas alturas, el Mundial comienza a plantear otros desafíos.

"El campeonato ‌empieza a ser ⁠denso desde lo físico, sobre todo por los viajes, los cambios horarios, los protocolos que hay que cumplir. Cambias de ​hotel, cambias de ciudad, cambias de huso horario, todo eso ya empieza a ser un poco más agotador y hay que preservar la integridad y la capacidad física al tope".

Con información de Reuters