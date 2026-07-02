Formosa impulsa el desarrollo emprendedor con formación gratuita para potenciar el trabajo local: los detalles

Con el firme propósito de fortalecer el ecosistema emprendedor, brindar herramientas de capacitación de calidad, generar valor agregado e impulsar el desarrollo del potencial de quienes apuestan por el crecimiento y la innovación, el Gobierno de Formosa abrió la inscripción a dos capacitaciones gratuitas que darán inicio los días 7 y 21 de julio.

En este contexto, la Subsecretaría de Empleo de Formosa anunció las capacitaciones dirigidas a emprendedores y personas interesadas en iniciar un proyecto propio. Las propuestas comenzarán este mes y buscan fortalecer habilidades personales, comerciales y de gestión para mejorar las oportunidades de desarrollo laboral.

Como parte de su programa de formación laboral, la Subsecretaría de Empleo continúa ampliando su oferta de cursos gratuitos con dos talleres presenciales: "Describí tu potencial emprendedor" y "¿Qué compra realmente tu cliente?". Las capacitaciones se desarrollarán en la calle Maipú 45, en la ciudad de Formosa, y forman parte de las políticas destinadas a fortalecer competencias laborales y comerciales en sectores con creciente demanda.

Las propuestas de la provincia

La primera propuesta iniciará el martes 7 de julio y tendrá una duración total de 120 minutos, distribuidos en dos encuentros presenciales. El objetivo es que los participantes puedan identificar sus fortalezas, reconocer las principales barreras para emprender y transformar sus ideas en un primer plan de acción concreto.

A lo largo de la capacitación se trabajarán contenidos orientados al desarrollo de competencias emprendedoras, entre ellos el reconocimiento de las habilidades y fortalezas personales, la identificación de los principales desafíos y obstáculos que suelen presentarse al momento de emprender, la organización y planificación de ideas, el fortalecimiento de una mentalidad emprendedora y la elaboración de un plan de acción inicial que sirva como base para el desarrollo de cada proyecto.

El curso no requiere conocimientos previos y está dirigido tanto a quienes desean iniciar un emprendimiento como a aquellas personas que ya han comenzado su camino emprendedor y buscan mayor orientación y claridad para fortalecer y desarrollar sus proyectos.

Por su parte, el 21 de julio comenzará el curso "¿Qué compra realmente tu cliente?", que se desarrollará en Maipú 45 a lo largo de dos encuentros de 120 minutos. La propuesta está destinada a emprendedores que ofrecen productos o servicios y apunta a mejorar la comprensión del comportamiento de los clientes para potenciar las ventas.

Entre los principales contenidos del curso se abordarán aspectos clave para el desarrollo de propuestas comerciales efectivas, tales como la identificación de lo que realmente busca un cliente, la comprensión de las diferencias entre necesidad y producto, y la importancia de enfocar la venta en la solución de problemas concretos.

Asimismo, se trabajará en la detección de deseos, necesidades y posibles soluciones, la realización de ajustes prácticos para fortalecer la propuesta comercial y el análisis de errores frecuentes que surgen al centrar la venta exclusivamente en el producto.

Cabe destacar que, las dos capacitaciones son gratuitas y forman parte de las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Empleo para promover el desarrollo emprendedor en Formosa. Las personas interesadas pueden consultar el cronograma completo de capacitaciones e inscribirse a través de los enlaces oficiales habilitados por el organismo.

La convocatoria está dirigida a emprendedores, trabajadores independientes y vecinos que buscan adquirir nuevas herramientas para fortalecer sus proyectos y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.