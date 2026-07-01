Oscar Ruggeri revivió su pelea con Chilavert y se burló de él por sus críticas a Paraguay: ”Se tiene que..."

Ruggeri aprovechó para reírse de Chilavert.

Oscar Ruggeri no dejó pasar la oportunidad. En medio de un debate en ESPN Mundial sobre la clasificación de Paraguay ante Alemania y las chances de la Albirroja si Francia queda afuera del Mundial 2026, el exdefensor metió, con una sonrisa, a un rival de toda la vida: José Luis Chilavert.

La rivalidad entre ambos no es nueva. Nació en una cancha de Vélez en 1996, cuando Chilavert le escupió en la cara y Ruggeri respondió con un planchazo furioso que terminó en escándalo. Desde entonces, el vínculo quedó marcado por cruces mediáticos que se repiten cada vez que uno de los dos tiene micrófono cerca.

La pelea de Chilavert y Ruggeri es de alta data.

La frase de Ruggeri contra Chilavert

Esta vez, con la eliminación de Alemania como excusa, Ruggeri aprovechó el clima futbolero para tirarle un dardo a Chilavert, que en la previa había sido durísimo con el técnico Gustavo Alfaro y el arquero Orlando Gill. "Y hay alguien que se tiene que ir del país también", lanzó el Cabezón, en referencia directa al exarquero paraguayo.

La burla no terminó ahí. Ruggeri recordó que Alfaro había invitado públicamente a Chilavert a sumarse a la concentración para hablar con los arqueros del plantel: "Alfaro lo invitó para que hable con los arqueros, ahora ¿cómo va a ir?", ironizó, dejando en claro que consideraba incoherente la postura crítica de Chilavert después de la clasificación paraguaya.

Ruggeri lanzó una carcajada al final

La compañera de piso Morena Beltrán intentó bajarle el tono al comentario y sugirió que, en todo caso, era Chilavert quien debería pedir disculpas por sus críticas previas al cuerpo técnico. Ruggeri no lo dejó pasar y le respondió, entre risas: "Me hacés reír".

El cruce se dio horas después de que Paraguay eliminara a Alemania por penales en los dieciseisavos de final, una de las sorpresas más grandes del Mundial 2026, en medio de la ya conocida tensión entre Chilavert y Alfaro por las críticas del exarquero al equipo antes del partido.