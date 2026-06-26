Ruggeri se fue al pasto contra la árbitra que dirigió en Ecuador-Alemania: “Bastante parecido"

Óscar Ruggeri se refirió a Tori Penso.

Oscar Ruggeri volvió a ser protagonista de la mesa de ESPN, aunque esta vez no por un análisis táctico. Mientras el panel repasaba la histórica victoria de Ecuador sobre Alemania por 2 a 1, que metió a la Tri en los 16avos del Mundial 2026, el "Cabezón" se desvió del fútbol para dejar un comentario sobre la árbitra del partido que sus compañeros prefirieron dejar pasar.

¿Quién dirigió el partido entre Ecuador y Alemania?

La encargada de impartir justicia en el MetLife de Nueva Jersey fue la estadounidense Tori Penso, una de las seis mujeres designadas por la FIFA para este Mundial. A los 39 años, Penso carga con una trayectoria de peso: dirigió la final de la Copa Mundial Femenina 2023 entre España e Inglaterra y se convirtió en la primera estadounidense en integrar una terna arbitral en una Copa del Mundo masculina. Su actuación ante Ecuador no estuvo exenta de polémica: primero convalidó el 1-0 de Leroy Sané pese a los reclamos ecuatorianos por una posible infracción previa y, más tarde, anuló un penal para Alemania tras ser convocada por el VAR.

Tori Penso fue quien dirigió el duelo entre Ecuador y Alemania.

La frase de Ruggeri que trajo polémica

Pero en la mesa de ESPN el foco de Ruggeri pasó por otro lado. En medio de la charla, el campeón del mundo en México '86 lanzó: "El árbitro es bastante parecido a Beccacece, la chica", en alusión al entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece.

El comentario quedó picando, pero no encontró eco. Sus compañeros de panel, Arcucci y el "Chavo" Fucks, optaron por no subirse a la observación y siguieron con el análisis del encuentro, evitando darle entidad al cruce.

Un personaje de las polémicas

La salida no sorprende del todo viniendo de Ruggeri, acostumbrado a los exabruptos y a las frases al límite que lo convirtieron en una de las figuras más comentadas de la televisión deportiva argentina. Esta vez, el blanco fue una de las árbitras más prestigiosas del torneo, en pleno día de fiesta para el fútbol ecuatoriano.

Penso, mientras tanto, sigue haciendo historia en una Copa del Mundo que la FIFA quiso marcar con una presencia arbitral femenina inédita. Madre de tres hijas y ex ejecutiva de marketing reconvertida en árbitra de elite, la estadounidense acumula más de 90 mil seguidores en Instagram y se ganó un lugar entre las figuras de la cita, lejos del tono con el que la describió el Cabezón.