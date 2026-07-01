Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

La selección de Estados Unidos se enfrentará a su par de Bosnia y Herzegovina este miércoles 1 de julio a partir de las 21 hs (horario de Argentina) en el imponente San Francisco Bay Area Stadium de California. El encuentro contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y es un partido de eliminación directa, por lo que el ganador pasará directamente a octavos de final del Mundial 2026.

El pronóstico de la inteligencia artificial para el cruce de eliminación directa

Tras analizar el rendimiento reciente de las plantillas de ambas selecciones, la inteligencia artificial señaló que el claro favorito para quedarse con la victoria es el seleccionado de Estados Unidos. De acuerdo a la IA, la diferencia en la jerarquía individual y el ritmo de juego colectivo serán claves para inclinar la balanza a su favor.

Las métricas probabilísticas otorgan al conjunto norteamericano un 58% de posibilidades de victoria en el tiempo regular, frente a un 18% a favor del combinado bosnio y un 24% de opciones orientadas a una paridad que fuerce la prórroga. Según la previsión de la IA, el conjunto norteamericano obtendría su victoria en los 90 minutos reglamentarios, proyectando un marcador final exacto de 2 a 0 a favor de los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino.

El seleccionado estadounidense llega a esta instancia decisiva tras haber cumplido con creces las expectativas en la fase de grupos, donde lideró el Grupo D con seis puntos, gracias a su sólida victoria en el debut frente a Paraguay y un categórico triunfo por 2 a 0 ante Australia, sufriendo únicamente un traspié por 3 a 2 contra Turquía en la jornada de cierre, encuentro en el cual el cuerpo técnico optó por preservar a varios de sus futbolistas titulares.

Desde la perspectiva estadística, el combinado estadounidense destaca por su volumen de ataque y su dinámica de transición media. El regreso a la alineación inicial de su principal figura, Christian Pulisic, potencia notablemente el frente ofensivo. Acompañados por hombres de fuste en las principales ligas europeas como Weston McKennie, Tyler Adams y el delantero Folarin Balogun, los norteamericanos exhiben una clara superioridad en la velocidad de ejecución respecto de su rival de turno.

Por su parte, Bosnia y Herzegovina se metió en la ronda de los 32 mejores tras clasificar con lo justo como uno de los mejores terceros de la competencia. El elenco conducido por Sergej Barbarez sumó cuatro puntos en el Grupo B, donde cosechó un empate ante Canadá, padeció una dura caída frente a Suiza y logró enderezar el rumbo en la fecha definitiva mediante una victoria ante la débil selección de Qatar.

Si bien los europeos presentan una estructura defensiva combativa y un ataque liderado por el histórico y experimentado centrodelantero Edin Dzeko, secundado por Ermedin Demirovic, el desgaste físico acumulado y la falta de variantes de élite en el banco de suplentes representan una debilidad crítica.

Para la IA, Bosnia sufrirá las transiciones rápidas por las bandas propuestas por el equipo de Pochettino, lo que fundamenta la predicción de una victoria cómoda y sin mayores sobresaltos para uno de los afritiones de la Copa del Mundo.