¿Hay alargue y penales en los 16vos de final del Mundial 2026? Qué pasa si un partido termina empatado

Con los 16avos de final comenzó la primera etapa de eliminación directa del Mundial 2026 y crece la duda de qué pasa si después de los 90 minutos de juego ambas selecciones siguen empatadas. ¿Puede haber alargue o penales en la Copa del Mundo 2026?
A diferencia de la fase de grupos, donde el empate es un resultado válido y reparte puntos entre ambos equipos, en los 16avos de final del Mundial 2026 esa posibilidad queda descartada. El reglamento de la FIFA exige que solo un equipo avance a los octavos de final y otro quede eliminado.
¿Qué pasa si hay empate en los 16avos de final del Mundial 2026? Las reglas
Si bien es la primera vez que hay 16avos de final en una Copa del Mundo, la dinámica de eliminación funciona igual que como funcionan los octavos: si llegan los 90 minutos y hay empate, el partido se extiende con un tiempo suplementario de 30 minutos, repartidos en dos parciales de 15.
El alargue no tiene gol de oro, es decir, aunque una de las selecciones meta un gol y tenga ventaja en el comienzo del tiempo suplementario, la otra tendrá hasta que terminen los 30 minutos tiempo para revertir el resultado.
En caso de que continúen empatados, los equipos pasan a penales para definir su clasificación. El método es el clásico: cada equipo dispone de cinco tiros al arco de manera alternada y el que convierte más avanza de ronda.
En caso de que la igualdad persista después de esa primera tanda, se pasa al esquema de muerte súbita, donde cada selección pateará un penal por vez hasta que se rompa el empate, es decir, hasta que uno convierta y el otro falle. La misma dinámica funciona en las siguientes etapas del Mundial.
¿Cuáles son los próximos partidos del Mundial 2026?
16avos de final
- Inglaterra vs. Congo — Miércoles 1 de julio, 13.00 de Argentina (Atlanta Stadium).
- Bélgica vs. Senegal — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium).
- Estados Unidos vs. Bosnia — Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium).
- España vs. Austria — Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).
- Portugal vs. Croacia — Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium).
- Suiza vs. Argelia — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver).
- Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium).
- Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium).
- Colombia vs. Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium).
Octavos de final
Sábado 4 de julio
- Partido 90 — 14:00
- Partido 89 — 18:00
Domingo 5 de julio
- Partido 91 — 17:00
- Partido 92 — 21:00
Lunes 6 de julio
- Partido 93 — 16:00
- Partido 94 — 21:00
Martes 7 de julio
- Partido 95 — 13:00
- Partido 96 — 17:00
Cuartos de final
Jueves 9 de julio
-
Partido 97 — 17:00
Viernes 10 de julio
-
Partido 98 — 16:00
Sábado 11 de julio
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Partido 99 — 18:00
-
Partido 100 — 22:00
La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio
Semifinales
Martes 14 de julio
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Partido 101 — 16:00
Miércoles 15 de julio
-
Partido 102 — 16:00
Tercer puesto
Sábado 18 de julio
- Partido 103 — 18:00
Final
Domingo 19 de julio
- Partido 104 – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 - 18:00.