¿Hay alargue y penales en los 16vos de final del Mundial 2026? Qué pasa si un partido termina empatado

Con los 16avos de final comenzó la primera etapa de eliminación directa del Mundial 2026 y crece la duda de qué pasa si después de los 90 minutos de juego ambas selecciones siguen empatadas. ¿Puede haber alargue o penales en la Copa del Mundo 2026?

A diferencia de la fase de grupos, donde el empate es un resultado válido y reparte puntos entre ambos equipos, en los 16avos de final del Mundial 2026 esa posibilidad queda descartada. El reglamento de la FIFA exige que solo un equipo avance a los octavos de final y otro quede eliminado.

¿Qué pasa si hay empate en los 16avos de final del Mundial 2026? Las reglas

Si bien es la primera vez que hay 16avos de final en una Copa del Mundo, la dinámica de eliminación funciona igual que como funcionan los octavos: si llegan los 90 minutos y hay empate, el partido se extiende con un tiempo suplementario de 30 minutos, repartidos en dos parciales de 15.

El alargue no tiene gol de oro, es decir, aunque una de las selecciones meta un gol y tenga ventaja en el comienzo del tiempo suplementario, la otra tendrá hasta que terminen los 30 minutos tiempo para revertir el resultado.

Los partidos de eliminación directa tienen 30 minutos de alargue y penales

En caso de que continúen empatados, los equipos pasan a penales para definir su clasificación. El método es el clásico: cada equipo dispone de cinco tiros al arco de manera alternada y el que convierte más avanza de ronda.

En caso de que la igualdad persista después de esa primera tanda, se pasa al esquema de muerte súbita, donde cada selección pateará un penal por vez hasta que se rompa el empate, es decir, hasta que uno convierta y el otro falle. La misma dinámica funciona en las siguientes etapas del Mundial.

¿Cuáles son los próximos partidos del Mundial 2026?

16avos de final

Inglaterra vs. Congo — Miércoles 1 de julio, 13.00 de Argentina (Atlanta Stadium).

— Miércoles 1 de julio, 13.00 de Argentina (Atlanta Stadium). Bélgica vs. Senegal — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium).

— Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium). Estados Unidos vs. Bosnia — Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium).

— Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium). España vs. Austria — Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium).

— Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium). Portugal vs. Croacia — Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium).

— Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium). Suiza vs. Argelia — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver).

— Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver). Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium).

— Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium). Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium).

— Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium). Colombia vs. Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium).

Octavos de final

Sábado 4 de julio

Partido 90 — 14:00

Partido 89 — 18:00

Domingo 5 de julio

Partido 91 — 17:00

Partido 92 — 21:00

Lunes 6 de julio

Partido 93 — 16:00

Partido 94 — 21:00

Martes 7 de julio

Partido 95 — 13:00

Partido 96 — 17:00

Cuartos de final

Jueves 9 de julio

Partido 97 — 17:00

Viernes 10 de julio

Partido 98 — 16:00

Sábado 11 de julio

Partido 99 — 18:00

Partido 100 — 22:00

La gran final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio

Semifinales

Martes 14 de julio

Partido 101 — 16:00

Miércoles 15 de julio

Partido 102 — 16:00

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

Partido 103 — 18:00

Final

Domingo 19 de julio