Varias personas pasan junto a una valla publicitaria con una imagen que representa al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y al difunto comandante militar general Qassem Soleimani, en Teherán.

Por Andrew Mills, Parisa Hafezi y ​Tala Ramadan

DOHA/DUBÁI, 30 jun (Reuters) - Los representantes estadounidenses que llegaron a Doha no mantendrán una reunión de alto nivel con Irán, dijo este martes un funcionario qatarí, lo que ‌pone en duda el avance de los ‌esfuerzos para poner fin de forma duradera a la guerra en Irán y reabrir por completo el estrecho de Ormuz.

En su lugar, esta semana habrá conversaciones técnicas sobre cuestiones como la seguridad regional, que posteriormente podrían subir de nivel, explicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari, en una rueda de prensa.

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La llegada a Doha el martes de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y del enviado Steve Witkoff sigue ​a intercambios de fuego del ⁠fin de semana, que pusieron a prueba el acuerdo provisional del 17 de junio ‌entre Estados Unidos e Irán.

El pacto de 14 puntos concedía 60 días a ⁠ambas partes para negociar una tregua permanente en el ⁠conflicto —que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero— y para resolver cuestiones espinosas, como el futuro del programa nuclear iraní.

El conflicto interrumpió el ⁠comercio mundial de petróleo y de otros productos, expuso a los Estados del golfo ​Pérsico a los ataques con drones y misiles iraníes y causó ‌la muerte de miles de personas, principalmente ‌en Irán y el Líbano.

INCERTIDUMBRE SOBRE LOS ESFUERZOS DIPLOMÁTICOS

El portavoz del Ministerio de Asuntos ⁠Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo que era probable que el miércoles haya en Doha un diálogo con el mediador, Qatar, sobre la aplicación del acuerdo provisional, incluida la liberación de los activos iraníes congelados.

"No se ha programado ninguna reunión a ningún nivel con la parte estadounidense para ​los próximos días", ‌agregó.

La Casa Blanca había anunciado el lunes que Kushner y Witkoff tendrían "reuniones de alto nivel", mientras que las conversaciones técnicas continuarían de forma paralela.

El calendario exacto de las conversaciones técnicas no quedó claro de inmediato.

"Tenemos una vía en el ámbito nuclear, otra en materia económica y de gestión estatal, y otra más en ⁠materia de seguridad y seguridad regional", explicó Ansari.

A pesar de la incertidumbre sobre las maniobras diplomáticas, los precios del petróleo han caído debido a la distensión desde el fin de semana y se encaminan hacia su mayor pérdida trimestral desde la pandemia de COVID-19 en 2020.

Sin embargo, las economías vulnerables podrían seguir expuestas al riesgo de subidas de los precios de los alimentos y el combustible, incluso después de que los mercados energéticos se hayan recuperado, señaló el martes la agencia de comercio ‌y desarrollo de la ONU.

IRÁN INTENTA EJERCER CONTROL SOBRE ORMUZ

Tras el inicio de la guerra hace cuatro meses, el tráfico marítimo por el estrecho —por el que antes circulaba aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado— quedó prácticamente paralizado.

Desde entonces, Irán ha intentado ejercer control sobre el estrecho junto con Omán, situado al otro lado de la vía navegable, y ‌dijo que tiene previsto cobrar tasas a los buques y obstaculizar el paso a aquellas embarcaciones que se desvíen de las rutas definidas.

Baghaei indicó el martes que Teherán "haría todo lo necesario para salvaguardar sus intereses" ‌en el estrecho.

Desde el ⁠jueves pasado, Estados Unidos ha acusado a Irán de atacar al menos dos buques mercantes con misiles o drones, y ha bombardeado instalaciones militares iraníes ​en respuesta.

A su vez, Irán lanzó el domingo misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin, y ambas partes se acusan mutuamente de romper el alto el fuego.

Con información de Reuters