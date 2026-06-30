La frase de Lali que todos entendieron como una nueva crítica al gobierno de Milei: "Crimenes de odio"

Lali Espósito se pronunció sobre los discursos de odio.

Lali Espósito volvió a usar sus plataformas digitales para hablar sobre la realidad social del país y compartió una publicación que detalla las alarmantes cifras de crímenes de odio registrados, acompañando la información con una contundente frase. A pesar de que el mensaje no incluyó menciones explícitas ni etiquetas directas a funcionarios públicos, la repercusión fue inmediata.

El posteo de Lali rezó "Cuando hablamos de discursos de odio" y el mensaje fue interpretado como una alusión crítica a las narrativas promovidas desde el gobierno de Javier Milei, las cuales apuntan contra los movimientos feministas y la comunidad LGBTIQ+. La publicación de la artista coincide con el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, una fecha que vuelve a poner en agenda las luchas por la igualdad en todo el mundo.

En este escenario, organizaciones sociales y activistas locales advierten con preocupación sobre un recrudecimiento de la violencia y un severo retroceso en las políticas públicas destinadas a garantizar y proteger la diversidad. La preocupación de las agrupaciones se ampara en métricas que exponen la vulnerabilidad a la que se enfrentan diariamente los colectivos minoritarios en el territorio nacional.

Los datos recientes relevados por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio resultan alarmantes y exponen la gravedad de la situación actual. Durante el último año se registraron 227 episodios de violencia, una cifra que duplica de forma directa los registros obtenidos en 2024.

Estos números revelan que, en promedio, se produjo un crimen de odio cada 38 horas en el país. Asimismo, el informe detalla que el sector más severamente afectado por este tipo de agresiones sigue siendo la población travesti y trans, la cual concentró el 70,6% del total de las víctimas registradas en este último período.

La intervención de la referente del pop local se suma a sus anteriores manifestaciones públicas respecto al clima de época y la hostilidad creciente en los debates públicos. Para gran parte de su audiencia, las palabras de la artista visibilizan cómo las narrativas y discursos que bajan desde los discursos institucionales terminan teniendo un correlato en la vida cotidiana.

Lali en vivo.

Lali y dos River históricos

Lali Espósito marcó un hito en la música popular argentina al concretar dos presentaciones con localidades agotadas en el estadio de River Plate. Estos conciertos funcionaron como el cierre de un tramo de su gira que previamente había registrado cuatro funciones llenas en el Estadio de Vélez Sarsfield, consolidando su impacto en la convocatoria de estadios de gran magnitud.

Más allá de los aspectos técnicos y el despliegue visual de la puesta en escena, la repercusión de los espectáculos estuvo vinculada a la trayectoria histórica de la cantante. Para la audiencia que acompañó su desarrollo profesional desde sus inicios infantiles en la televisión abierta, el desembarco en el barrio de Núñez se percibió como la validación de un recorrido independiente que comenzó con la presentación de su álbum debut, A Bailar, en el circuito de salas íntimas como La Trastienda.