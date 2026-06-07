Lamentable: Lali homenajeó a las víctimas de femicidio con un minuto de silencio y un hombre gritó

Tras la semana del Ni Una Menos, Lali Espósito decidió homenajear con un minuto de silencio a las víctimas de femicidio durante su show en el Estadio Monumental. Más de 85 mil personas guardaron silencio en un momento estremecedor, hasta que dos hombres decidieron gritar.

"Quiero aprovechar que estamos todos escuchándonos, reunidos, en esta semana del Ni Una Menos, después de que la violencia machista se lleve la vida de Agostina y Dulce, por mencionar lamentablemente a estas dos adolescentes de estos últimos días", comenzó la cantante y recordó los recientes crímenes de Agostina Vega y Dulce Candia.

Ante un River colmado de personas, Lali pidió: "Quiero pedir un minuto de silencio, siendo tantos, por todas las víctimas de la violencia machista que este Gobierno niega, de la violencia patriarcal. Por todas las mujeres que han sido asesinadas, por todos los niños y niñas que se quedaron sin sus madres, y por las vidas arrebatadas de adolescentes como Agostina y como Dulce".

"Quiero pedir un minuto de silencio por todas ellas", insistió visiblemente movilizada. Solo segundos después de que terminara de hablar, el público apoyó el homenaje y guardó silencio, en un momento que se volvió estremecedor.

Sin embargo, cuando el minuto estaba por terminar, se escuchó el grito de un hombre. Segundos después, la misma persona volvió a lanzar un "Te amo Lali" en modo de burla. La reina del pop argentino decidió ignorarlo, pero las redes sociales estallaron en críticas contra él y su falta de respeto.

La reacción en redes sociales

Algunos de los fanáticos que estuvieron presentes en el Monumental manifestaron la "bronca" de que se haya interrumpido el silencio. "Cuando escuché a los que gritaban, quería romperles la boca", señaló una fan que estuvo en River el sábado 6 de junio. "No cuesta nada estar en silencio un minuto", añadió. Mientras que otra aseguró haberles pedido a los trabajadores de seguridad del lugar que dejaran de hablar.