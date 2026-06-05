Giro en el caso Agostina Vega: además de Barrelier y otro detenido, apuntan a dos sospechosos más

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este jueves, después de que efectivos de seguridad detuvieran a Osvaldo Fasetta, un hombre que vivía en la casa de Claudio Barrelier. Se trata del segundo detenido en el marco de la causa que investiga el crimen.

El hombre había dado entrevistas en televisión y algunas de sus declaraciones habían llamado la atención de los investigadores. Según trascendió, está acusado de “encubrimiento agravado”, una calificación que los querellantes aseguran que incluiría también a otras dos personas.

Se estima que en las próximas horas, podrían registrarse nuevas detenciones en el mismo sentido.

Qué dijo el abogado de Fasetta sobre su detención

Eduardo Medina Allende, el abogado del reciente detenido, comentó algunos detalles de la conversación que tuvo con Fasetta. Dijo que la Justicia le había mostrado un video donde "se veía un Gol color oscuro", del cual se bajaron dos personas encapuchadas: una alta y otra más baja.

Según el relato de Medina Allende sobre lo que comentó Fasetta, en el video "el más alto abrió la casa, con lo cual tenía llaves" y los investigadores le preguntaron si sabía quién es". Y agregó: "Dicen que se ve una moto roja también. Que se ve a esas personas con algo. Mi cliente dijo que no los conoce".

En televisión, Fasetta había comentado que al volver a dormir a su casa, la noche del femicidio de Agostina, notó que el acolchado de la cama era distinto al que tenía siempre. Ese detalle podría haber sido una de las claves que tomaron los investigadores para luego ordenar su detención.

La versión de Fasetta sobre los hechos

En diálogo con móviles de televisión, Medina Allende aseguró que existen pruebas que podrían respaldar la versión de Fasetta sobre los hechos. Según el abogado, la Policía secuestró las cámaras de seguridad de una panadería ubicada junto al lugar donde trabaja su cliente y que en esas imágenes se demostraría que permaneció allí al menos hasta las 4 de la madrugada.





El letrado también señaló que aún no tuvo acceso al expediente judicial y que no fue notificado formalmente sobre los detalles de la imputación. Sin embargo, indicó que la información disponible hasta el momento señala que Fassetta permanece detenido bajo una acusación de presunto encubrimiento.

Además el abogado describió el estado emocional de su defendido antes de ser arrestado. Según relató, se encontraba “muy mal y agobiado” por el avance de la investigación.