Imputaron al remisero por el femicidio de Dulce Candia tras nuevas pericias a su celular

La desaparición de Dulce Candia, una adolescente de 14 años, fue denunciada por su madre el 27 de mayo en la Comisaría de la Mujer de Eldorado, provincia de Misiones. Según el parte policial, la joven ya faltaba de su hogar desde hacía varios días, lo que encendió las alarmas. Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda de menores de edad y se desplegaron múltiples líneas investigativas con intervención de distintas dependencias policiales y áreas especializadas.

La esperanza de encontrarla con vida se truncó al día siguiente. El 28 de mayo, el cuerpo de Dulce fue hallado en una construcción abandonada del barrio El Tucán, en Eldorado. El resultado preliminar de la autopsia indicó que la causa de muerte fue asfixia, aunque los peritos aguardan estudios complementarios para confirmar el mecanismo exacto.

La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad. Vecinos y familiares realizaron movilizaciones pidiendo justicia y exigieron celeridad en la investigación. La madre de la víctima, desconsolada, declaró a la prensa local que su hija “era una chica buena, que soñaba con terminar la escuela y estudiar enfermería”. El caso rápidamente tomó estado público y la presión social se instaló sobre la Justicia.

La investigación y la detención del remisero

A medida que avanzaban las pesquisas, los investigadores centraron su atención en los registros telefónicos de las personas que circulaban por la zona donde apareció el cuerpo. Fue así como detectaron un número que había estado en las inmediaciones de la construcción abandonada en un horario cercano al de la muerte. La línea pertenecía a Mario Alberto Y., un remisero de 46 años, con domicilio en la misma ciudad.

El análisis de las antenas de telefonía celular permitió establecer una correlación entre la presencia del acusado y el lugar del hallazgo. Con esas pruebas, la jueza de Instrucción 1 de Eldorado, María Laura Rodríguez, ordenó la detención del sospechoso. El arresto se concretó días después, sin incidentes.

La audiencia de imputación: silencio y femicidio

Durante la audiencia realizada en los tribunales de Eldorado, el remisero se negó a declarar. Invocó su derecho a guardar silencio y no respondió preguntas de la fiscalía ni de la querella. La jueza Rodríguez, tras evaluar las pruebas presentadas (entre ellas el informe de antenas y los testimonios recolectados), resolvió imputarlo por el delito de femicidio, una figura que contempla penas de prisión perpetua en el Código Penal argentino.

La defensa del acusado no ofreció declaraciones espontáneas ni presentó pruebas en esa instancia. El hombre permanece detenido en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

Lo que viene en la causa

La jueza ordenó nuevas medidas de prueba: pericias al teléfono celular del imputado, análisis de sus redes sociales y registros de los días previos al crimen. También se esperan los resultados definitivos de la autopsia y los estudios toxicológicos.

La fiscalía no descarta que haya más personas involucradas y mantiene abierta la investigación. Mientras tanto, la familia de Dulce Candia sigue exigiendo justicia y se constituyó como querellante particular en el expediente.