Colapinto fue séptimo en la FP2 del GP de Bélgica.

Después de una semana sin acción en la Fórmula 1 y tras haber dicho presente en el Festival de la Velocidad de Goodwood, Franco Colapinto volvió a las pistas este viernes con el inicio de las prácticas del Gran Premio de Bélgica. A esta cita, Alpine llegó con una pequeña actualización en el A526, una mejora en el halo que tiene como finalidad mejorar la aerodinámica y que solamente se vio en el coche del pilarense.

Se podría decir que el rendimiento ha mejorado en el piloto argentino, que fue decimoquinto en la FP1 con una diferencia de +2.333s de Max Verstappen, quien lideró la primera sesión, aunque la mejora se hizo más evidente en la FP2. Y es que en el segundo entrenamiento en el Circuito de Spa-Francorchamps, Colapinto finalizó en el séptimo puesto a +1.203s de Kimi Antonelli, que obtuvo el mejor tiempo con un registro de 1:45.944.

Tan bueno fue el resultado del pilarense que incluso terminó por delante de George Russell y se posicionó como el mejor del resto, ya que solamente fue superado por pilotos de Mercedes, McLaren, Red Bull y Ferrari. Incluso su propio compañero, Pierre Gasly, cerró la jornada de manera negativa tras protagonizar un fuerte accidente cuando rompió la suspensión trasera después de chocar metros más delante de la curva 14.

Ahora bien, en cuanto a Colapinto, una vez finalizada la prueba, se acercó a los micrófonos para mostrar su alegría después de haber obtenido su mejor resultado en una práctica libre desde su arribo a la máxima categoría. “Fue una buena sesión y un gran día en general. Me sentí un poco más cómodo al principio y estuvo competitivo. Mejor que las últimas dos carreras”, comenzó el argentino, que también señaló las mejoras que tuvo el coche.

“Hicimos un par de cambios en el auto que ayudaron y lo pusieron en una ventana en la que podemos laburar mejor y extraer más potencial. En ese lado, contento. Obvio que hay que seguir trabajando y mejorando, no estamos donde queremos estar”, advirtió en diálogo con ESPN. En este sentido, Franco resaltó que seguirán trabajando en el monoplaza en el transcurso de la noche para lograr obtener un mejor rendimiento este sábado de cara a la clasificación.

Así quedó la segunda práctica libre.

El mejor resultado de Colapinto en una FP

Desde que comenzó la temporada, Colapinto ha ido mostrando notables resultados, aunque todavía lejos de protagonizar un podio o una victoria. Aun así, en prácticas libres, lo cierto es que el pilarense ya había dado aviso de su buen rendimiento con el octavo lugar en la FP1 del GP de Austria, que había sido hasta el momento el mejor resultado de Alpine en 2026 junto al mismo lugar que obtuvo Gasly en la FP1 de Miami.