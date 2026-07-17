Creció un 1,3% la población en las cárceles federales en el último semestre y ya hay una sobrepoblación del 6,8%

La cantidad de personas privadas de la libertad en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) volvió a crecer durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con un informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), el mes de junio cerró con 12.319 personas detenidas, lo que representa un aumento del 1,3% respecto de diciembre de 2025, equivalente a 153 internos más.

Los datos forman parte del reporte semestral "Población privada de libertad en cárceles federales", elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada que conduce el fiscal general Alberto Adrián María Gentili. El estudio también advierte que el sistema penitenciario federal mantiene un índice de sobrepoblación, con 785 personas alojadas por encima de la capacidad habilitada por el SPF, lo que equivale a un exceso del 6,8%.

El informe señala que buena parte del incremento de la población penitenciaria fue absorbido por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema en diciembre de 2024, que sumó 115 personas detenidas durante el semestre. En sentido contrario, la Unidad 17 de Candelaria redujo su cantidad de internos, al pasar de 188 a 148 personas. La comparación con fines de 2025 refleja además que la cantidad de personas condenadas aumentó un 3,2%, con 247 internos más, mientras que las detenciones sin sentencia firme descendieron un 2,1%, con 94 casos menos.

La situación procesal de los detenidos

En cuanto a la situación de cada caso, el relevamiento muestra que casi dos de cada tres personas privadas de la libertad tienen condena firme. En total, 7.927 detenidos (64,4%) cumplen una condena, mientras que 4.391 personas (35,6%) permanecen encarceladas con prisión preventiva.

Respecto de la jurisdicción, el 51% de las personas alojadas en cárceles federales está a disposición de la justicia nacional, mientras que el 44% depende de la justicia federal y el 5% restante corresponde a jurisdicciones provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. La PROCUVIN destacó que la población bajo jurisdicción nacional creció un 5,5% durante el semestre y ya representa la mitad del total de internos del SPF.

El estudio también advierte diferencias entre ambos fueros. Mientras que en la justicia federal el 40,3% de los detenidos todavía no tiene condena firme, en el ámbito de la justicia nacional ese porcentaje desciende al 32,8%.

La clasificación por géneros y nacionalidad

En materia de género, el informe registró 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans privadas de la libertad, que en conjunto representan el 8,5% de toda la población penitenciaria federal. Durante el semestre, la cantidad de mujeres detenidas aumentó un 7,4%, mientras que la población travesti-trans permaneció prácticamente estable.

Además, la investigación remarca que casi la mitad de las mujeres y personas travesti-trans detenidas no cuentan con condena firme, una proporción superior a la observada en el total de la población carcelaria. También se registraron 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF y 18 detenidas que conviven con sus hijos e hijas, en su mayoría alojadas en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza.

Por otra parte, las personas de entre 18 y 21 años representan el 2,4% del total de detenidos, con 297 casos, y registraron un incremento del 7,2% durante el semestre. En este grupo, siete de cada diez jóvenes permanecen encarcelados sin condena firme.

En tanto, el informe advirtió que las personas extranjeras constituyen el 15,9% de la población del Servicio Penitenciario Federal, con 1.962 detenidos, tras registrar un crecimiento del 1% en los primeros seis meses del año. La PROCUVIN aclaró que las estadísticas corresponden exclusivamente a establecimientos del SPF y no incluyen personas alojadas en cárceles provinciales, institutos para menores ni otras dependencias federales de detención.