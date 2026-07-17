La Familia Real española viaja a EE.UU. para alentar a su selección en la final frente a Argentina

La final del Mundial de fútbol entre la Argentina y España sumó un fuerte condimento institucional en las últimas horas. La Casa Real española confirmó que la Familia Real completa viajará hacia los Estados Unidos para asistir al encuentro decisivo que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Esta visita marcará un hito histórico para la corona, ya que será la primera vez que los reyes y sus hijas acudan oficialmente juntos a un partido de la selección masculina absoluta; el único antecedente de Felipe VI y Letizia en una final del mundo se remonta a Sudáfrica 2010, cuando todavía asistieron bajo el título de Príncipes de Asturias.

El viaje a Nueva York consolida el rol de Felipe VI como un ferviente seguidor de las campañas de su país. Desde que comenzó su reinado, el monarca asistió a un total de nueve compromisos del combinado masculino, de los cuales ocho los presenció en absoluta soledad institucional. Su historial en las tribunas internacionales comenzó en la Eurocopa de Francia 2016 ante la República Checa en Toulouse, continuó en el Mundial de Rusia 2018 frente a los locales en Moscú, y sumó encuentros en territorio ibérico frente a Portugal y Suecia durante 2021. Posteriormente, el rey dio el presente en el debut mundialista de Qatar 2022 ante Costa Rica en Doha, estuvo en Alemania 2024 para el cruce contra Italia en Gelsenkirchen y presenció el duelo ante los germanos en Madrid a fines de 2025. El antecedente más cercano en este continente ocurrió hace apenas unas semanas, el pasado 26 de junio, cuando viajó a Guadalajara para el choque contra Uruguay en la fase de grupos de este torneo.

Con este nuevo cruce en territorio norteamericano, el jefe de Estado español completará su sexta salida del país dedicada exclusivamente a acompañar a la delegación deportiva. El último gran hito familiar se había registrado el 14 de julio de 2024 en Berlín, cuando el rey presenció la consagración de España en la final de la Eurocopa frente a Inglaterra, aunque en aquella oportunidad estuvo acompañado únicamente por la infanta Sofía.

Por su parte, la reina Letizia y la infanta Sofía también supieron construir su propio perfil de apoyo a las delegaciones nacionales, aunque con un fuerte anclaje en el fútbol femenino. Ambas autoridades se habían ganado el reconocimiento de la prensa de su país al viajar a Sídney el 20 de agosto de 2023 para alentar al seleccionado de mujeres en la histórica final en la que se consagraron campeonas del mundo frente a Inglaterra. Asimismo, la reina y su hija menor registran asistencia perfecta en otros grandes torneos de la categoría, habiendo presenciado los cruces ante Dinamarca en julio de 2022 y contra las inglesas en julio de 2025, configurando un respaldo dinástico total que este domingo buscará coronarse con la obtención de la Copa del Mundo en tierras norteamericanas.

Con información de EuropaPress.