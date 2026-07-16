La F1 volverá este fin de semana con el GP de Bélgica.

Después de una semana de inactividad en pista, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de Bélgica, que se realizará bajo el formato tradicional. A no haber carrera sprint de por medio, los equipos dispondrán de tres sesiones de prácticas libres para hacer ajustes en la puesta a punto de cara a la clasificación del sábado, que será clave en un trazado de estas características.

Ahora bien, el hecho de disponer de tres sesiones también hace que la cita en el Circuito de Spa-Francorchamps sea muy atractiva para las escuderías que no han cumplido con las prácticas para los novatos de sus academias. Y es que por normativa de la F1, cada equipo debe otorgarle entrenamientos reales en la competencia en cuatro fechas de las 24 que entrega el calendario, las cuales se han reducido a 22 con las cancelaciones de los GPs de Baréin y Arabia Saudita en abril.

Con la latente posibilidad de que puedan llegar a cancelarse también las citas en Qatar y Abu Dhabi ante la falta de una resolución del conflicto bélico en Oriente Medio, Aston Martin decidió utilizar la FP1 de este fin de semana para marcar otra práctica para un novato. A través de sus redes sociales, la escudería británica confirmó que Fernando Alonso no estará al mando del AMR26 este viernes por la mañana para darle el coche a Jak Crawford.

Será la tercera vez que el estadounidense se suba al AMR26, la segunda con el auto del español, que ya le había cedido el asiento en el GP de Japón, mientras que la más reciente fue con el coche de Lance Stroll en el GP de Austria. Por consiguiente, Aston Martin solamente tendrá que cumplir una vez más con este requisito después de este fin de semana, además de que el bicampeón del mundo no volverá a ceder su asiento.

Claro que Alonso solamente estará ausente en la primera parte de la jornada del viernes, puesto que volverá a estar al volante para la FP2 y todo lo que siga en el cronograma de la agenda belga. Por otra parte, no se esperan muchos cambios en el rendimiento, puesto que el paquete de actualización que dará nacimiento al AMR26B no llegará hasta el fin de semana siguiente para el GP de Hungría en el Hungaroring.

Alonso podría estar en su última temporada en la F1.

Horarios del GP de Bélgica 2026 de F1

La próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Spa-Francorchamps, donde se disputará el Gran Premio de Bélgica este fin de semana por la décima fecha. A continuación, los días y horarios: