El motivo por el que Mario Pergolini se la pudrió a Lali en vivo: "Yo veo"

El motivo por el que Mario Pergolini se la pudrió a Lali en vivo.

Mario Pergolini protagonizó un llamativo momento en la última emisión de Otro día perdido, por El Trece, donde aprovechó una charla distendida para lanzar un reproche dirigido a algunos artistas que, según contó, rechazaron sus invitaciones para participar del programa.

Al comienzo del programa, el conductor hizo referencia a la decisión del canal de levantar la emisión que coincidía con el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Con su habitual tono irónico, agradeció a las autoridades de la señal por no exponer al ciclo a una competencia prácticamente imposible frente al partido. "Les agradecemos mucho que no nos haya mandado el muere", bromeó Pergolini sobre la determinación de reemplazar el programa por una película.

Durante la charla, el conductor reconoció que existen figuras a las que se invita por compromiso y otras que, por el contrario, son especialmente buscadas por la producción. "Tengo una lista larga de esos, el invitado que no querés pero que a veces tenés que invitar por compromiso", comentó.

Luego relató una situación que, según dijo, le ocurre con frecuencia. "A mí me pasa muchas veces que me encuentro con el 'famoso garronero' y me dice 'che Mario cuando me vas a invitar a tu programa'".

El motivo por el que Mario Pergolini se la pudrió a Lali en vivo.

El mensaje para Lali y Ca7riel & Paco Amoroso

Pergolini explicó que también hay artistas a quienes intenta convencer personalmente para que participen de su ciclo, aunque sin éxito. "Después tengo los otros que me gustaría invitar y yo voy al revés, digo 'hola qué tal, volví a la tele', me dicen 'qué cagada, ¿por qué hiciste eso?' y les digo '¿vos vendrías?' y me dicen que no van a la televisión", contó. "Lo loco es que después muchos de los que me dicen eso, después lo veo en televisión española", señaló y siguió: "Yo veo después los dos programitas que dan allá, nosotros vamos viendo eh, ¿Lali? Yo no reclamo, pero jamás harías una entrevista conmigo, digo el nombre al azar... Paco, Catriel".