Mario Pergolini reveló los detalles de su supuesta interna con Rada en el inició de su programa Otro día perdido.

Durante la última emisión del ciclo, el conductor Mario Pergolini decidió romper el silencio y habló sobre las versiones que circularon alrededor de Otro día perdido (El Trece) tras la supuesta interna con Agustín "Rada" Aristarán.

Las especulaciones fueron creciendo luego de que el humorista estuvo ausente durante algunas grabaciones. Sin embargo, su casi nula participación en el programa se debió a su arduo trabajo en los ensayos de la obra teatral Charlie y la fábrica de chocolate.

Lejos de quedarse callado, el conductor abrió el programa y decidió cortar el momento incómodo con unas palabras cargadas de humor a su estilo: “Hoy no nos acompaña nuestro querido compañero Agustín que, como ya todo el mundo sabe, estamos teniendo un grave problema”.

Estas palabras formaron parte de un sketch humorístico en el que también participó la panelista Evelyn Botto, quien aseguró que la producción está buscando una nueva figura para reemplazar a Rada Aristarán: “Se busca mago obsesionado con los chismes para programa de TV diario, excluyente que no tenga compromisos con obras de teatro, y si sabe algo de fútbol, ahora que se viene el Mundial”.

Rápidamente el conductor fue más claro respecto a la situación y declaró: "Todo lo que hacemos acá está guionado y lo que sale al aire es lo que nosotros queremos que salga al aire".

Mario Pergolini reveló todos los detalles de la supuesta interna con Rada

Los rumores comenzaron luego de que saliera a la luz el dato de que la producción debió reorganizar grabaciones y horarios por los compromisos teatrales de Aristarán para la obra de Charlie y la fábrica de chocolates. Sin embargo, el conductor y el humorista se encargaron de aclarar las distintas versiones que se esparcieron en distintos medios. En este contexto, Pergolini explicó: “Si nos queremos pelear es porque queremos que se enteren que estamos peleados. Hablando en serio, pelear con Agustín es imposible".