Rada y Pergolini estarían desencontrados.

Cuando Mario Pergolini regresó a la televisión con Otro Día Perdido, una de las apuestas más fuertes fue la incorporación de Agustín Aristarán. La dupla logró construir una dinámica relajada y divertida frente a las cámaras, pero ahora comenzaron a surgir versiones que hablan de una interna inesperada detrás de escena.

Los problemas de Rada para grabar Otro Día Perdido

La información salió a la luz en Intrusos, donde aseguraron que el nuevo desafío profesional de Rada estaría provocando complicaciones en la organización diaria del ciclo de El Trece.

Según detallaron, el humorista atraviesa las últimas etapas de preparación de la obra Charlie y la Fábrica de Chocolate, un proyecto que demandará una enorme carga horaria y que ya comenzó a impactar en sus compromisos televisivos.

Rada está enfocado en su obra de teatro.

De acuerdo con lo revelado, los ensayos obligaron a modificar parte de la rutina habitual del programa. Horarios de grabación que históricamente se mantenían estables tuvieron que ser reacomodados para adaptarse a la agenda del actor.

El tema habría generado cierto ruido porque, según explicaron, las funciones teatrales todavía ni siquiera comenzaron. Y dentro de la producción existe la sensación de que la situación podría volverse más compleja cuando Rada deba afrontar varias presentaciones por día.

Pergolini molesto por los cambios de Rada

En ese contexto apareció el nombre de Pergolini. Los panelistas aseguraron que el conductor no estaría del todo conforme con estos cambios y recordaron antecedentes que alimentan esa teoría.

Según comentaron, Mario suele valorar especialmente la disponibilidad y el compromiso con los proyectos que lidera. Por eso, algunos interpretan que las ausencias o reprogramaciones constantes podrían generar incomodidad.

Durante el debate también recordaron un episodio ocurrido tiempo atrás con Laila Roth, cuando una situación vinculada a vacaciones habría provocado un cortocircuito con el conductor.

A eso se suma otro factor que siempre pesa en televisión: el rating. Según deslizaron en el programa, existe una fuerte competencia con Darío Barassi, que pelea por el mismo público en una franja clave.

Las diferencias en audiencia son mínimas, pero dentro de un mercado tan competitivo cada décima cuenta. Y cuando los números están parejos, cualquier cambio en la dinámica interna suele observarse con mucha más atención.

Por ahora, ni Pergolini ni Rada hicieron declaraciones sobre estas versiones. De hecho, al aire continúan mostrando una relación cordial y un buen nivel de complicidad.