Qué serie de acción ver en Netflix este fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de mayo 2026

"Asesinato para principiantes", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix).

El universo del true crime y los misterios juveniles suma un éxito indiscutido a la pantalla de Netflix. La plataforma apuesta por producciones atrapantes, aunque pocas lograron el impacto inmediato de una de sus recientes producciones británicas. Con una atmósfera que combina los dramas escolares con una tensa investigación policial, Asesinato para principiantes se convierte rápidamente en tendencia global. Una gran opción para maratonear por sus giros inesperados, secretos comunitarios y personajes inteligentes. Esta propuesta está diseñada para mantener a la audiencia alerta desde el primer minuto.

Un misterio escolar que destapa la oscuridad de un pueblo

La trama sigue de cerca a Pippa "Pip" Fitz-Amobi, una adolescente decidida y brillante que elige un terrible crimen local como tema para su proyecto escolar de fin de año. El caso en cuestión es la desaparición y presunto asesinato de la popular estudiante Andie Bell, ocurrido cinco años atrás.

Para toda la policía y los habitantes del pequeño pueblo de Little Kilton, el culpable indiscutido fue Sal Singh, el novio de la víctima, quien se suicidó poco después. Sin embargo, Pip tiene la firme convicción de que el verdadero asesino sigue suelto y camina libremente por las calles.

A medida que avanza en su investigación escolar junto a Ravi, el hermano menor de Sal, la protagonista se enfrenta a problemas cada vez más peligrosos. Las mentiras del pasado comienzan a desmoronarse, exponiendo que casi todos en la comunidad ocultan algo oscuro.

La actriz Emma Myers, ampliamente reconocida por su carismático papel en Merlina, hace un trabajo excelente al ponerse la serie al hombro. Myers logra transmitir a la perfección la transición de Pip: una estudiante curiosa que gradualmente se convierte en una detective tenaz, dispuesta a arriesgar su propia vida frente a constantes amenazas anónimas.

Una serie sobre misterios juveniles e investigación de asesinato. (Crédito de foto: Netflix).

Suspenso y secretos para una maratón de fin de semana

Esta producción de Netflix es un plan perfecto para devorarse durante el fin de semana porque tiene un ritmo dinámico y adictivo que no da respiro. Olvidate de las tramas eternas y de los rellenos innecesarios. Su primera temporada cuenta con seis episodios independientes de unos 45 minutos de duración cada uno.

Con un tiempo total de reproducción que ronda las cuatro horas y media, la serie se puede empezar en sábado y tomarla con ligereza durante todo el fin de semana, o verla de una sentada para descubrir la impactante verdad. Asesinato para principiantes es una gran opción para no salir de casa todo el fin de semana.