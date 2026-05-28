El “Ogro” Fabbiani fue presentado en Europa y dirigirá en la Champions League

Hace semanas que se encuentra en Europa para conocer el club, los jugadores y la liga

Muchas veces, las carreras de los entrenadores se encuentran protagonizadas por experiencias que los llevan a destinos que están a varios kilómetros de distancia del fútbol argentino. Este es el caso de Cristian Fabbiani, que acaba de ser presentado en un club de Europa y que tendrá la chance de armar un equipo para llegar lo más lejos que sea posible en la próxima edición de la Champions League, que comenzará después del Mundial.

“Fabiani sugiere que quiere el fútbol moderno, dinámico y atacante, un equipo que juegue con carácter, energía y una idea clara en el campo. El nuevo estratega también habla de su pasión por las tácticas, la forma de trabajar con los jugadores”, expresa el comunicado que FC Vardar AD de Macedonia del Norte en las redes sociales para anunciar la llegada del nuevo DT.

El "Ogro" tendrá una aventura en el exótio fútbol de Macedonia del Norte

“‘Estoy harto de las tácticas’. Un mensaje que mejor describe al nuevo timón, un hombre que trae la energía sudamericana, la pasión y la ambición de llevar a Vardar a un nivel aún más alto", agregó la institución sobre la contratación del "Ogro" Fabbiani, que llegó a mediados de abril al país europeo.

La decisión del entrenador de viajar con varios días de anticipación a Macedonia del Norte fue para conocer de primera mano el plantel que tendrá a disposición, cómo es el sistema de juego que profesaba y el desarrollo de la liga a lo largo de la fecha. Todo un estudio previo que le permitió responder de manera positiva a la propuesta de ser el cabeza de grupo en la temporada 26/27.

"Hoy estoy viviendo una experiencia única. A los 42 años estoy en Europa, en el club con más trofeos de Macedonia. Y me pasa lo mejor que le puede pasar a un entrenador: competir en la Champions League", expresó Fabbiani en sus primeras palabras como director técnico del FC Vardar AD.

De acuerdo con el calendario del certamen organizado por la UEFA, el club de Macedonia se encuentra dentro del grupo de clasificación de primera ronda. Una instancia que se va a sortear el próximo 16 de junio, mientras que los duelos mano a mano se van a desarrollar de la siguiente manera. La idea está programada para el 7 de julio, en tanto que la vuelta quedó para el 14 del mismo mes. El ganador pasará a la segunda ronda y luego a la tercera ronda, que da boleto a los Play-Off.

Si se hace un repaso rápido en la carrera de “Ogro” Fabbiani, se puede apreciar que arrancó con Fénix para luego transformarse en entrenador de Deportivo Merlo, Deportivo Riestra y Newell’s. En este último club estuvo presente en 27 partidos, pero fue removido del cargo después de que recolectara nueve derrotas, diez empates y ocho victorias. El punto de quiebre fue la derrota en el clásico ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito.