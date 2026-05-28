Furor en San Juan: descubren una descomunal riqueza de oro y cobre a pocos metros de profundidad

La provincia de San Juan sigue sumando noticias positivas en el ámbito minero. La compañía canadiense Mogotes Metals informó los resultados parciales de laboratorio de su proyecto Filo Sur, ubicado en el distrito Vicuña, una de las regiones de exploración cuprífera más prometedoras de la cordillera andina.

El hallazgo incluye cobre, oro, plata y molibdeno de alta ley a profundidades relativamente bajas.

El pozo de perforación diamantina (FS_DDH_016) alcanzó los 464 metros de profundidad total. Los análisis recibidos hasta el momento corresponden a los primeros 194 metros. Dentro de ese tramo, se identificó una zona continua de mineralización desde los 108 metros de profundidad, asociada a brechas mineralizadas y estructuras tipo stockwork.

Los números más destacados

La intersección más relevante reportada por la empresa es de 86 metros continuos (desde 108 m hasta 194 m) con leyes promedio de:

Cobre : 0,7%

Oro : 0,55 gramos por tonelada (g/t)

Plata : 2,7 g/t

Molibdeno: 169 partes por millón (ppm)



Los geólogos de Mogotes Metals señalaron que las características geológicas observadas presentan fuertes similitudes con el cercano yacimiento Filo del Sol, considerado uno de los descubrimientos de cobre, oro y plata más importantes del mundo en las últimas décadas. Filo Sur se encuentra sobre la misma tendencia geológica que explotan en conjunto las gigantes mineras BHP y Lundin Mining.

Un distrito minero en auge

El distrito Vicuña, compartido entre Argentina y Chile, se consolidó en los últimos años como uno de los polos de exploración minera más relevantes a nivel global. En 2025, Lundin Mining informó que Filo del Sol contenía uno de los mayores recursos de cobre, oro y plata descubiertos recientemente, lo que incrementó el interés internacional sobre toda la franja mineralizada de San Juan.

Mogotes destacó que el sistema mineralizado identificado en Filo Sur permanece abierto en profundidad y lateralmente, lo que implica un fuerte potencial de expansión. La empresa continúa con perforaciones en otros sectores del proyecto, especialmente en las áreas Luz del Sol y Meseta, donde esperan nuevos resultados en las próximas semanas.

Antecedentes prometedores

A comienzos de mayo, la compañía ya había informado el descubrimiento de un gran sistema superficial de oro y cobre en el objetivo Cruz del Sur, dentro del mismo proyecto. Allí se detectaron intervalos como 120 metros con 0,52 g/t de oro desde solo 24 metros de profundidad, incluyendo tramos de mayor ley de 24 metros con 1,01 g/t de oro.

Actualmente, trabajan cuatro equipos de perforación en simultáneo, enfocados tanto en objetivos de pórfidos cupríferos como en sistemas epitermales de oro y plata. La empresa sostiene que apenas una pequeña parte del amplio corredor mineralizado ha sido evaluada hasta ahora.

El CEO de Mogotes Metals, Allen Sabet, afirmó que los resultados obtenidos fortalecen la hipótesis de que Filo Sur podría formar parte del mismo gran sistema mineral que atraviesa el distrito Vicuña. Además, remarcó que las leyes obtenidas cerca de superficie son particularmente relevantes por su potencial impacto económico en futuros desarrollos mineros.