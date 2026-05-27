Funeral del comandante del ala militar de Hamás, Mohammad Odeh, y su familia, en la ciudad de Gaza

Por Dawoud Abu Alkas , Nidal al-Mughrabi y ​Jana Choukeir

GAZA/EL CAIRO/DUBÁI, 27 mayo (Reuters) - Decenas de palestinos llevaron el cadáver del jefe del ala armada de Hamás por las calles de la ciudad de Gaza en un cortejo fúnebre el miércoles, un día ‌después de que Israel lo mató en ‌el marco de su campaña para eliminar a los altos mandos del grupo militante, a pesar del alto el fuego.

El Ejército israelí dijo que Mohammad Odeh murió en un ataque selectivo el martes por la noche, poco más de una semana después de que su predecesor, Izz al-Din al-Haddad, murió en un ataque israelí contra un bloque de apartamentos en Gaza.

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Estas muertes significan que quedan pocos líderes militantes en Gaza para dirigir el ala armada del grupo, en un momento en que Israel y Hamás se encuentran en un punto muerto en las conversaciones mediadas ​por Estados Unidos para avanzar en ⁠el plan del presidente Donald Trump para el futuro de Gaza.

DOLIENTES DICEN QUE MUERTES NO DETENDRÁN LA RESISTENCIA

El ‌ataque israelí que tuvo como objetivo a Odeh también mató a su esposa y a ⁠su hijo, informó su familia. Los dolientes llevaron los tres cuerpos, ⁠cubiertos con sudarios blancos, pasando por delante de edificios que quedaron destruidos durante los dos años de ofensiva militar israelí sobre Gaza.

Abu Al-Abd Odeh, uno de los familiares de Odeh, dijo que la campaña de Israel no impedirá ⁠que los palestinos se levanten.

"Este camino no se detendrá y la lucha del pueblo palestino continuará en ​todos los niveles", dijo en una mezquita de la ciudad de Gaza durante ‌el funeral.

Las autoridades sanitarias de Gaza afirman que el ‌ataque que mató a Odeh, a su esposa y a su hijo dejó al menos otros tres ⁠muertos y más de 20 heridos. El ataque destruyó la planta superior de un edificio de apartamentos en el barrio de Rimal, en la ciudad de Gaza.

Los equipos de rescate excavaron entre los escombros en busca de posibles víctimas adicionales a primera hora del miércoles.

ISRAEL DICE QUE ODEH ESTUVO IMPLICADO EN ATAQUE DE 2023

El primer ministro israelí, Benjamin ​Netanyahu, dijo que ‌Odeh dirigía la división de inteligencia de Hamás en el momento del ataque transfronterizo del 7 de octubre de 2023 contra Israel que desencadenó la guerra de Gaza, y que fue nombrado hace aproximadamente una semana para sustituir a Haddad, el comandante en jefe del ala armada del grupo, que murió en un ataque de Israel el 15 de mayo.

Fuentes cercanas a Hamás dijeron que Odeh ⁠era posiblemente el último miembro vivo del consejo de alta dirección del ala armada de Hamás.

Israel ha matado a decenas de líderes y oficiales militares de Hamás desde el inicio de la guerra de Gaza, y altos cargos, entre ellos Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, han prometido matar o capturar a cualquiera que, según ellos, estuviera involucrado en los ataques de octubre de 2023.

En un comunicado tras la muerte de Odeh, Katz dijo que Hamás ya no ejercería control civil ni militar sobre Gaza y que también se pondría en marcha "en el momento y de la forma adecuados" un ‌plan para lo que describió como "migración voluntaria" desde el enclave.

Los palestinos rechazan cualquier intento de desplazarlos de Gaza, ya que consideran que esos comentarios recuerdan a la "Nakba" (catástrofe) de 1948, cuando cientos de miles de palestinos fueron expulsados o huyeron durante la guerra que rodeó la creación de Israel.

Desde la tregua de octubre, Israel ha matado a unos 900 palestinos, según cifras de las autoridades sanitarias de Gaza que no distinguen entre combatientes y civiles. Cuatro soldados israelíes han muerto ‌en ataques de militantes durante el mismo periodo, según el Ejército.

Hamás no revela las cifras de bajas entre sus combatientes. Israel dice que sus ofensivas posteriores al alto el fuego tienen como objetivo prevenir ataques o impedir que la gente se acerque ‌a su línea de armisticio ⁠con Hamás.

Israel y Hamás se encuentran en un punto muerto en las conversaciones indirectas sobre la aplicación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, que incluye el desarme ​del grupo y la retirada del Ejército israelí.

El alto el fuego acordado en octubre dejó a Israel en control de más de la mitad de Gaza, mientras que Hamás controla una franja de territorio costero.

Con información de Reuters